BAMS Admission Scam: बीएएमएस अ‍ॅडमिशन देण्याच्या आमिषाने तिरोडा तालुक्यातील चांदोरी खुर्द येथील व्यक्तीची ५ लाखांची फसवणूक. दोघांविरुद्ध तिरोडा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल, तपास सुरू.
गोंदिया : आॅनलाइन फसवणुकीचे प्रकरण समोर येत असतानाच आता बीएएमएसच्या अॅडमिशनकरिता तब्बल पाच लाख रुपयांनी एका व्यक्तीची फसवणूक झाल्याचे प्रकरण तिरोडा तालुक्यातील चांदोरी खुर्द येथून समोर आले आहे.

