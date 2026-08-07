Bhandara Crime News: साडेतीन वर्षांच्या चिमुकलीवर अत्याचाराचा प्रयत्न; ३० वर्षीय तरुणाला घेतलं ताब्यात

भंडारा: शहरातील आंबेडकर वॉर्ड परिसरात गुरुवारी (ता. ६) दुपारी घडलेल्या एका धक्कादायक घटनेमुळे संतापाची लाट उसळली आहे. साडेतीन वर्षांच्या चिमुकलीवर लैंगिक अत्याचाराचा प्रयत्न झाल्याची घटना समोर आल्यानंतर नागरिकांनी तीव्र संताप व्यक्त केला. .माहिती मिळताच पोलिसांनी तातडीने कारवाई करत ३० वर्षीय संशयित युवकाला ताब्यात घेतले असून, त्याच्यावर गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. प्राथमिक माहितीनुसार, ही घटना गुरुवारी दुपारी बाराच्या सुमारास घडली..Maratha Reservation: मनोज जरांगे कुणाच्या अजेंड्यावर काम करत होते? लक्ष्मण हाके यांचा खळबळजनक आरोप, संविधानाला आव्हान देऊ नका.घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत संशयिताला ताब्यात घेतले. प्राथमिक तपासात संशयित मानसिकदृष्ट्या अस्वस्थ असल्याची माहिती समोर आली असली, तरी याबाबतचा अंतिम निष्कर्ष तपास पूर्ण झाल्यानंतरच स्पष्ट होईल, असे पोलिसांनी सांगितले.पोलिसांच्या माहितीनुसार, ताब्यात घेतल्यानंतर संशयिताने स्वतःलाच दुखापत करून घेतल्याने त्याला उपचारासाठी जिल्हा शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आले..पोलिसांनी घटनास्थळाचा पंचनामा करून आवश्यक पुरावे गोळा केले असून सखोल तपास सुरू आहे.घटनेची माहिती शहरभर पसरताच नागरिकांमध्ये तीव्र संतापाची भावना निर्माण झाली..Maharashtra Rain Forecast : महाराष्ट्रात पावसाचा जोर कमी, पण ‘या’ भागांत मुसळधार सरी कोसळणार; आज तुमच्या जिल्ह्यांत कसे असेल हवामान? जाणून घ्या.सायंकाळी सुमारे पाच वाजल्यानंतर संशयितावर जिल्हा रुग्णालयात उपचार सुरू असल्याची माहिती मिळताच शेकडो नागरिक रुग्णालयाबाहेर जमले. आरोपीविरुद्ध घोषणाबाजी करत कठोर शिक्षेची मागणी करण्यात आली.काही जणांनी आरोपीला जनतेच्या ताब्यात देण्याची मागणीही केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.