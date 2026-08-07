विदर्भ

Bhandara Crime News: साडेतीन वर्षांच्या चिमुकलीवर अत्याचाराचा प्रयत्न; ३० वर्षीय तरुणाला घेतलं ताब्यात

Police Detain 30-Year-Old Suspect: भंडाऱ्यात साडेतीन वर्षांच्या चिमुकलीवर अत्याचाराचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी ३० वर्षीय संशयिताला पोलिसांनी ताब्यात घेतले. घटनेनंतर नागरिकांमध्ये संताप.
Bhandara Crime News

Bhandara Crime News

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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भंडारा: शहरातील आंबेडकर वॉर्ड परिसरात गुरुवारी (ता. ६) दुपारी घडलेल्या एका धक्कादायक घटनेमुळे संतापाची लाट उसळली आहे. साडेतीन वर्षांच्या चिमुकलीवर लैंगिक अत्याचाराचा प्रयत्न झाल्याची घटना समोर आल्यानंतर नागरिकांनी तीव्र संताप व्यक्त केला.

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