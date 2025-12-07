विदर्भ

Leopard Cub Rescue : पाथरी येथे शेतात मिळालेले बिबट शावक; बिबट मातेपासून दुरावलेल्या शावकाचे पुनर्मीलन!

Bhandara Forest Team Rescue : पाथरी शिवारात आढळलेल्या बिबट शावकाचे वन विभागाने संवेदनशीलपणे रेस्क्यू करून पहाटे मादी बिबटसोबत यशस्वी पुनर्मीलन घडवले. थर्मल ड्रोन आणि लाईव्ह कॅमेऱ्याच्या मदतीने ही कारवाई अचूकपणे करण्यात आली.
Bhandara forest team successfully reunites abandoned cub with mother.

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

साकोली : तालुक्यातील पाथरी शिवारात शनिवारी बिबट प्रजातीचे अशक्त शावक आढळून आले. वन विभागाच्या रेस्क्यू टीमने त्याची बिबट मादीसोबत भेट घडवून आणण्याकरिता परिसरात उपाययोजना सुरू केल्या. त्याला यश आले असून त्या शावकाचे दुरावलेल्या मादी बिबटसोबत पुनर्मिलन झाले. पाथरी येथील केशव धर्माजी बाळबुध्दे यांच्या शेतात शनिवारी बिबटचे शावक (वय अंदाजे २ महिने) चिखलात असल्याचे दिसले. तेव्हा संबधितांनी याची माहिती वनपरिक्षेत्र अधिकारी साकोली यांना दिली. नंतर त्यांच्यासह क्षेत्रीय वनकर्मचारी घटनास्थळी दाखल झाले. तसेच उपवनसंरक्षक भंडारा व सहाय्यक वनसंरक्षक साकोली यांनाही माहिती देण्यात आली.

Bhandara
vidarbha
Leopard
Wildlife
Forest department

