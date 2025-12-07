Leopard Cub Rescue : पाथरी येथे शेतात मिळालेले बिबट शावक; बिबट मातेपासून दुरावलेल्या शावकाचे पुनर्मीलन!

साकोली : तालुक्यातील पाथरी शिवारात शनिवारी बिबट प्रजातीचे अशक्त शावक आढळून आले. वन विभागाच्या रेस्क्यू टीमने त्याची बिबट मादीसोबत भेट घडवून आणण्याकरिता परिसरात उपाययोजना सुरू केल्या. त्याला यश आले असून त्या शावकाचे दुरावलेल्या मादी बिबटसोबत पुनर्मिलन झाले. पाथरी येथील केशव धर्माजी बाळबुध्दे यांच्या शेतात शनिवारी बिबटचे शावक (वय अंदाजे २ महिने) चिखलात असल्याचे दिसले. तेव्हा संबधितांनी याची माहिती वनपरिक्षेत्र अधिकारी साकोली यांना दिली. नंतर त्यांच्यासह क्षेत्रीय वनकर्मचारी घटनास्थळी दाखल झाले. तसेच उपवनसंरक्षक भंडारा व सहाय्यक वनसंरक्षक साकोली यांनाही माहिती देण्यात आली..शेतात आढळलेल्या बिबट्याचे शावकचे रेस्क्यू करून औषधोउपचार व वैद्यकीय परिक्षणाकरिता साकोली सहवनक्षेत्रातील विर्शी रोपवाटीका येथे हलविण्यात आले. त्यानंतर पशुधन विकास अधिकारी डॉ. पी. एस. सव्वासे यांनी प्राथमिक उपचार करून ते शावक त्याच्या आईकडे पुर्नमिलनासाठी योग्य असल्याचा अहवाल दिला. ज्या ठिकाणी मादी बिबट्याचे शावक आढळून आले होते. त्या परिसरातील स्थानिक लोकांना मादी बिबटमुळे मानव वन्यप्राणी संघर्षाची परिस्थिती निर्माण होऊ नये, याकरीता वनकर्मचारींमार्फत योग्य खबरदारी घेण्याबाबत जनजागृती करण्यात आली. मादी बिबटला शोधण्यासाठी वन्यप्राणी बचाव दल यांच्याकडून थर्मल ड्रोन व वनकर्मचरी पथकाची पायी गस्ती केली.पण, मादी बिबटचे अस्तित्व परिसरात आढळले नाही..Mokhada Leopard : मोखाड्यात बिबट्याचा धुमाकूळ कायम; सहा दिवस पिंजर्यात न अडकता सर्वांना गुंगारा; पिंजरा अन्यत्र हलवला!.पशुधन विकास अधिकारी यांच्या अहवालनुसार बिबट शावकाचे मादी बिबटसोबत पुर्नमिलनासाठी ज्या ठिकाणी हे शावक आढळले होते. त्याच ठिकाणी छोटा खड्डा करून त्यामध्ये किरकोळ आच्छादन टाकून शावक ठेवण्यात आले. तसेच मादी बिबट व पिल्लू यांच्या मॉनिटरींगकरीता लाईव्ह कॅमेरा लावण्यात आले. पहाटे अंदाजे ५ वाजता मादी बिबट व पिल्लू यांची पुर्नभेट होवून मादी बिबट त्याच्या शावकास निसर्ग अधिवासात सोबत घेऊन गेल्याचे लाईव्ह कॅमेरामध्ये दिसून आले आहे.ही कार्यवाही उपवनसंरक्षक योगेंद्र सिंह, सहाय्यक वनसंरक्षक संजय मेंढे यांच्या मार्गदर्शनात वनपरिक्षेत्र अधिकारी सचिन कटरे व साकोलीचे सर्व वनकर्मचारी, वन्यप्राणी बचाव दलचे पथक प्रमुख अनिल शेळके, निशी वानखेडे, शशांक तुरस्कर, अविनाश नागपूरे, उमेश वाधीवे, अमोल नागरीकर, शरद ताईतकर, शुभम मोदनकर या सर्वांनी यशस्वी कारवाई पार पाडली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.