अनधिकृत गॅस गोदामातून सिलिंडरची विक्री, पुरवठा विभागाचा छापा; ५७ सिलिंडर केले जप्त, कुठं झाली कारवाई?

भंडारा : जिल्हा पुरवठा अधिकारी आणि त्यांच्या पथकाने मिळालेल्या माहितीनुसार एमआयडीसी परिसरातील गॅस सिलेंडरच्या अनधिकृत गोदामावर छापा टाकला. या कारवाईत घरगुती व व्यावसायिक वापराचे मोठ्या प्रमाणात गॅस सिलेंडर जप्त करण्यात आले असून संबंधित गोदामाला सील लावण्यात आले आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, सोमवारी दुपारी जिल्हा पुरवठा अधिकारी आणि त्यांच्या पथकाने भंडारा एमआयडीसी परिसरातील एका संशयास्पद गोदामाची तपासणी केली. यावेळी गोदामाच्या बाहेर कोणत्याही गॅस एजन्सीचा फलक नव्हता. तसेच, गॅस सिलेंडर साठवणुकीसाठी विस्फोटक विभागाचा अधिकृत परवाना नसल्याचे तपासणीत निष्पन्न झाले..दोन पंचांच्या उपस्थितीत करण्यात आलेल्या पंचनाम्यानुसार, या अनधिकृत गोदामात घरगुती व व्यावसायिक वापराचे रिकामे आणि भरलेले असे एकूण ५७ सिलेंडर आढळून आले. या तपासणीत सुरक्षिततेच्या दृष्टीने आवश्यक असणारी अग्निशमन यंत्रे किंवा गॅस सिलेंडर मोजण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक वजन काटा यांसारखी कोणतीही साधने उपलब्ध नसल्याचेही आढळून आले. हे नियमांचे गंभीर उल्लंघन असल्याचे स्पष्ट झाले..या कारवाईत जिल्हा पुरवठा अधिकारी नरेश वंजारी, सहाय्यक पुरवठा अधिकारी रतनलाल ठाकरे, सुहास टोंग, निरीक्षण अधिकारी रोशन कापसे, पोचीराम कापडे, रवींद्र उन्हाळे आणि धीरज मेश्राम यांच्या पथकाने सहभाग घेतला. जप्त केलेला मुद्देमाल त्याच गोदामात ठेवून गोदामाला सील करण्यात आले आहे. पुरवठा विभागाच्या परवानगीशिवाय हे सील उघडू नये, अशा कडक सूचना संबंधितांना देण्यात आल्या आहेत. तसेच पिरॅमिड गॅस एजन्सीविरुद्ध कायदेशीर कारवाईचा प्रस्ताव संबंधित ऑईल कंपनीकडे सादर करण्यात येणार आहे..मालकाची उडवाउडवी, नोकराचे बहाणेगोदामावर उपस्थित असलेले मनीष भूपेंद्र खारा (वय ५२) यांच्याकडे कागदपत्रांची मागणी केली असता त्यांनी कोणतेही अधिकृत परवाने सादर केले नाहीत. तसेच गोदामातील साठ्याबाबत त्यांनी प्रशासनाला उडवाउडवीची उत्तरे दिली. त्यांच्या वाहनचालक प्रभाकर मेश्राम यांनी वाहनाची बॅटरी डाऊन झाल्याने रिकामे सिलेंडर तेथे ठेवले असल्याचे सांगितले. मात्र मोठ्या प्रमाणातील साठा पाहता या गोदामातून अनधिकृतरित्या गॅस सिलेंडरची विक्री केली जात असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.