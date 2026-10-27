Bhandara Tiger Attack: वाघांच्या हल्ल्यात नवविवाहित तरुणाचा मृत्यू; सहा महिन्यांपूर्वीच विवाह, परिसरात दहशत

भंडारा : नागपूर जिल्ह्यातील वेलतूर येथून काम आटोपून घरी परतणाऱ्या बासोरा येथील तरुणावर वाघांच्या जोडीने हल्ला केला. यात अमित भीमराव राऊत (वय २८) याचा मृत्यू झाला. सोमवारी (ता. २६) सायंकाळी गराडा-बासोरा कालवा मार्गावर ही घटना घडली. अमितचा विवाह अवघ्या सहा महिन्यांपूर्वी झाला होता. या घटनेमुळे परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे..प्राप्त माहितीनुसार, अमित हा बांधकाम क्षेत्रात छताच्या स्लॅबच्या कामासाठी सेंट्रिंग व ढाचा तयार करण्याचे काम करीत होता. सोमवारी तो बासोरा येथील अन्य चार मजुरांसह वेलतूर येथे कामासाठी गेला होता. काम संपवून पाचही जण दोन दुचाकींनी गावाकडे परतत होते. सायंकाळी सात ते आठच्या सुमारास गराडा-बासोरा कालवा मार्गावर त्यांना अचानक वाघांची जोडी दिसली. त्यामुळे मजुरांमध्ये घबराट पसरली.दुचाकींचा तोल गेल्याने सर्वजण वाहन सोडून पळू लागले. याचवेळी अमित देखाल घसरून पडला. जीव वाचविण्यासाठी त्याने जवळच्या झुडपांत तसेच वन विभागाच्या टीसीएम नालीत लपण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, वाघाने त्याच्या मानेवर हल्ला केला. यात त्याचा घटनास्थळीच मृत्यू झाला.अन्य चार मजूर या हल्ल्यातून बचावले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.