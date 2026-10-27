विदर्भ

Bhandara Tiger Attack: वाघांच्या हल्ल्यात नवविवाहित तरुणाचा मृत्यू; सहा महिन्यांपूर्वीच विवाह, परिसरात दहशत

28-Year-Old Worker Dies in Tiger Attack : भंडारा जिल्ह्यातील गराडा-बासोरा कालवा मार्गावर वाघांच्या जोडीच्या हल्ल्यात अमित भीमराव राऊत या २८ वर्षीय तरुणाचा मृत्यू झाला. वेलतूर येथून काम आटोपून परतताना ही घटना घडली. त्याच्यासोबत असलेले अन्य चार मजूर बचावले.
A 28-year-old worker died in a tiger attack while returning home along the Garada-Basora canal road.

A 28-year-old worker died in a tiger attack while returning home along the Garada-Basora canal road.

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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भंडारा : नागपूर जिल्ह्यातील वेलतूर येथून काम आटोपून घरी परतणाऱ्या बासोरा येथील तरुणावर वाघांच्या जोडीने हल्ला केला. यात अमित भीमराव राऊत (वय २८) याचा मृत्यू झाला. सोमवारी (ता. २६) सायंकाळी गराडा-बासोरा कालवा मार्गावर ही घटना घडली. अमितचा विवाह अवघ्या सहा महिन्यांपूर्वी झाला होता. या घटनेमुळे परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे.

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