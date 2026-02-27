Crime: भयंकर! क्षुल्लक वाद विकोपाला गेला; २१ वर्षीय तरूणाने १२ वर्षीय भावाला संपवलं, अमरावतीत धक्कादायक कृत्य

महाराष्ट्रातील अमरावतीमध्ये एक धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. भातकुलीमध्ये चिकनवरून झालेल्या किरकोळ वादात एका चुलत भावाने त्याच्या १२ वर्षांच्या भावावर लोखंडी रॉडने हल्ला केला. यात त्याचा जागीच मृत्यू झाला. धक्कादायक म्हणजे आरोपीने ही घटना अपघात म्हणून सांगण्याचा प्रयत्न केला. परंतु पोलिसांपासून गुन्हा लपला नाही. त्यांनी त्याला अटक केली..मिळालेल्या माहितीनुसार, ही घटना अमरावतीच्या भातकुली तालुक्यात घडली. मृत मुलाचे नाव जितेराजा गौड (१२) असे आहे. तर अटक केलेल्या आरोपीचे नाव बब्बू गौड (२१) असे आहे. मृत आणि आरोपी दोघेही मध्य प्रदेशातील रहिवासी होते. ते कामासाठी भातकुली तालुक्यात आले होते. दोघांमध्ये चिकनवरून वाद झाला. संतापलेल्या बब्बूने रागाच्या भरात घराच्या आत असलेल्या लोखंडी रॉडने जितेराजावर हल्ला केला. .Artificial Flowers Ban: सजावटीसाठी आता कृत्रिम फुलांचा वापर केलात कारवाई होणार! देवेंद्र फडणवीसांची मोठी घोषणा, काय म्हणाले? .या घटनेत डोक्याला गंभीर दुखापत झाल्याने जितेराजाचा जागीच मृत्यू झाला. गुन्हा केल्यानंतर आरोपी बाबू आणि मृताच्या वडिलांनी पोलिसांना दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला. मृताच्या वडिलांनी पोलिसांना कळवले की त्यांच्या मुलाचा अपघात झाला आहे. या आधारे पोलीस ठाण्यात खोटा अहवाल दाखल करण्यात आला. मृताच्या वडिलांना हा खटला खून म्हणून नव्हे तर अपघात म्हणून बंद करायचा होता..Illegal Transport: महाराष्ट्रात बेकायदेशीर वाहतुकीवर सर्जिकल स्ट्राईक! राज्यव्यापी धडक मोहीम सुरू; अंमलबजावणी कधीपासून?.तपासाच्या सुरुवातीलाच भातकुली पोलिसांना संशय आला. पोलिसांनी घटनास्थळी सखोल चौकशी सुरू केली आणि व्यापक चौकशी केली तेव्हा कुटुंबाची बनावट कहाणी पत्त्याच्या घरासारखी कोसळली. जितेराजाच्या शरीरावरील खुणा आणि परिस्थिती यांच्यात पोलिसांना कोणताही संबंध आढळला नाही. कठोर चौकशीनंतर, आरोपी बाबू गौडने गुन्हा कबूल केला. मृताच्या वडिलांवर पुरावे नष्ट करण्याचा आणि पोलिसांची दिशाभूल करण्याचा आरोपही ठेवण्यात आला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.