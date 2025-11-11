प्रेयसीच्या मनधरणीसाठी पक्षीही घालतात ‘उठाबशा’, नृत्य, गायनासह टेस्टी फूडचेही आदानप्रदान

श्रीकांत वानखडे प्रेम म्हणजे प्रेम असतं...तुमचं आमचं सेम असतं, हे वाक्य तुम्ही आतापर्यंत मानवी प्रेमाच्या बाबतीत ऐकलं असेल पण हे वाक्य प्राणी व पक्ष्यांच्या प्रेमाच्या दुनियेत सुद्धा घडतात. ब्रम्हपुरीच्या T1 या वाघाने चक्क त्याच्या जोडीदाराच्या शोधात चार राज्यात दोन हजार किलोमीटरचा प्रवास केल्याचे त्याचे लोकेशनवरून कळले. प्राण्यांप्रमाणे पक्षी सुद्धा आपल्या प्रेयसीची मनधरणी करण्यासाठी विविधांगी क्ल्युप्त्या करत असल्याचे नागपूर येथील गोरेवाडा प्राणी संग्रहालयाचे जीवशास्त्रज्ञ दर्शन दुधाने यांनी पक्षी सप्ताहाच्या अनुषंगाने सांगितले..पक्ष्यांचे जीवशास्त्र सुद्धा प्राण्यांच्या जीवशास्त्राची मिळतेजुळते असते. मानवाला ज्या प्रमाणे प्रेम, मोह, मत्सर असतो तसा तो प्राणी-पक्ष्यांमध्ये सुद्धा आढळतो. सुगरण पक्ष्यांचा खोपा जवळपास सर्वांच्या परिचयाचा.पण हा खोपा (घरटे) नर पक्षी विशेषता त्याच्या प्रेयसीला खुश करण्यासाठी घालत असतो. जर मादीला नराने बनविलेला खोपा आवडला नाही तर तिला पुन्हा नव्याने तो खोपा बनवतो.त्यासाठी काळानुरूप पक्षी सुद्धा नवनवीन इंटेरिअर वापरतो. प्रेयसीच्या आवडीनुरूप एकमजली किंवा बहुमजली खोपे सुद्धा बनविले जातात..Winter Birds: थंडीची चाहूल लागताच पाहुणे पक्ष्यांचे आगमन; जाणून घ्या सोलापूरमध्ये कुठे आणि कसे पाहाल पक्षीवैभव!.गिफ्टचे आदानप्रदानग्रीन बी ईटर म्हणजे वेडा राघू हा पक्षी प्रेयसीला लाडीगोडी लावण्यासाठी माश्या,पतंग, फुलपाखरे व विविध कीटके हवेतल्या हवेत पकडून आपल्या प्रेयसीला गिफ्ट देतो.खंड्या व धनेश सारखी प्राणी तर मासे, किडे यांची शिकार करून मादीला गिफ्ट देतात..प्रेमापोटी बेडरेस्ट धनेश प्रजातीत ढोलीत मादीने अंडी घातल्यावर नर पक्षी मादीला कम्प्लीट बेड रेस्ट सुविधा पुरवून मादीला चोचीत अन्नाची रसद पुरवितो.शिवाय ढोलीतील पिल्ले उडेपर्यंत सर्वांची सेवासुश्रुषा करतो. या सेवासुश्रुषा दरम्यान प्रसंगी नर बारीक होतो..नुत्यसादरीकरणलांडोर ची मनधरणी करण्यासाठी मोर चक्क आपला पिसारा फुलवून डौलदार नृत्य सादर करतो.फ्लेमिंगो पक्षांचे गुलाबीकरण प्रेमासाठी असते. विक्टोरियाज रायफल पक्षी सुंदर नृत्य करून करून रायफल सारखा आवाज काढून मादीचे लक्ष वेधतो..गाण्यांची मेजवानी वसंत ऋतूत कोकिळा पक्षाचा सुमधुर कु-हु आवाज मादीला आकर्षित करण्यासाठी काढला जातो. जितका आवाज स्पष्ट व अधिक वेळ टिकेल तेवढा तो नर अधिक निरोगी व प्रजननासाठी योग्य मानला जातो..Foreign Birds : परदेशी पक्षी निघाले परतीच्या प्रवासाला; छत्रपती संभाजी तलावात आढळला थापट्या : हिवाळ्यात पुन्हा परतणार .प्रेमासाठी उठबशा तणमोर हा संकटग्रस्त असलेला पक्षी आपल्या प्रेयसीच्या मनधरणी साठी चक्क उठाबशा करतो. एका दिवसातून तब्बल तीनशे साडे तीनशे वेळेस तो हवेत गवतातून खालीवर उड्या मारतो. सर्व सामान्य व्यक्तींना जणू तो उठाबशा करत असल्याचा भास होतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.