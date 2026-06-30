विदर्भ

भाजपात अंतर्गत कुरघोडीचे राजकारण? नवनियुक्त शहराध्यक्षांच्या नियुक्तीला २४ तासांतच स्थगिती, नेमकं काय घडतंय?

BJP Amravati City President Appointment : महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांनी २९ जून २०२६ रोजी जारी केलेल्या अधिकृत पत्रानुसार नितीन गुडधे पाटील यांची अमरावती शहराध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली होती.
BJP Amravati City President Appointment

BJP Amravati City President Appointment

esakal

Shubham Banubakode
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अमरावती : भारतीय जनता पक्षात अंतर्गत कुरघोडीच्या राजकारणाने वेग घेतल्याचे बोलले जात असून २४ तासांतच नवनियुक्त शहराध्यक्ष नितीन गुडधे पाटील यांच्या नियुक्तीवर स्थगिती आणण्यात आली आहे. त्यामुळे शहरात चर्चेला उधाण आले आहे.

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