भाजपात अंतर्गत कुरघोडीचे राजकारण? नवनियुक्त शहराध्यक्षांच्या नियुक्तीला २४ तासांतच स्थगिती, नेमकं काय घडतंय?

अमरावती : भारतीय जनता पक्षात अंतर्गत कुरघोडीच्या राजकारणाने वेग घेतल्याचे बोलले जात असून २४ तासांतच नवनियुक्त शहराध्यक्ष नितीन गुडधे पाटील यांच्या नियुक्तीवर स्थगिती आणण्यात आली आहे. त्यामुळे शहरात चर्चेला उधाण आले आहे..विधानपरिषद निवडणुकीनंतर काल संघटनात्मक बदल करण्यात आला होता.अमरावती शहराध्यक्षपदाबाबत ही महत्त्वपूर्ण घडामोड घडली होती. महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांनी २९ जून २०२६ रोजी जारी केलेल्या अधिकृत पत्रानुसार नितीन गुडधे पाटील यांची अमरावती शहराध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली होती, तर जिल्हाध्यक्ष म्हणून आमदार प्रताप अडसड यांच्यावर जबाबदारी सोपविण्यात आली होती..Amravati politics: माजी खासदार नवनीत राणांमुळे आमचा पराभव; मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार, भाजपमधील अंतर्गत असंतोष उफाळला, पक्षातून निलंबन करा!.या दोन्ही पदाधिकाऱ्यांवर कालपासून अभिनंदनाचा वर्षाव होत होता. परंतु २४ तासांतच शहराध्यक्ष नितीन गुडधे पाटील यांच्या नियुक्तीला स्थगिती देण्यात आली. त्यामुळे शहर भाजपमधील संघटनात्मक स्थिती पूर्ववत राहणार काय व डॉ. नितीन धांडे हेच अमरावती शहराध्यक्ष म्हणून कामकाज पाहणार आहेत काय, याबाबत सध्यातरी संभ्रम आहे. भाजपच्या या निर्णयामुळे शहरातील कार्यकर्ते आणि पदाधिकाऱ्यांमध्ये नव्या चर्चेला वेग आला आहे..Amravati: ई-पीक नोंदणीसाठी सहायकांची नियुक्ती; शेतकऱ्यांची चिंता मिटली, १५ जुलैपासून मोहिमेस सुरवात.विशेष म्हणजे यापुर्वीचे जिल्हाध्यक्ष रविराज देशमुख व शहराध्यक्ष डॉ. नितीन धांडे यांची नियुक्ती वर्षभरापुर्वीच करण्यात आली होती. अचानकपणे अमरावतीच्या भाजप संघटनात्मक फेरबदल करण्यात आल्याने अनेकांना आश्चर्याचा धक्का सुद्धा बसला, मात्र या बदलांची सुरुवात महिनाभरापासूनच पक्षांतर्गत स्तरावर सुरु होती असेही काही पदाधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. परंतु मंगळवारी प्रदेशाध्यक्षांच्या स्थगितीपत्रामुळे भाजपमधील अंतर्गत राजकारण आता ढवळून निघण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.