विदर्भ

Maharashtra Election: भाजपच्या प्रचारतंत्रावर वंजारींचे मायक्रो प्लॅनिंग भारी; महाविकास आघाडीची बांधली मोट, भाजपचे युतीतील नेत्यांकडे दुर्लक्ष भोवले

Vanjari Micro Planning Challenges BJP Campaign Strategy: प्रचारात भाजपचे गणित बिघडले? वंजारींचे मायक्रो प्लॅनिंग आणि महाविकास आघाडीची एकजूट चर्चेत
Maharashtra Politics Vanjari Micro Planning Strengthens Maha Vikas Aghadi as BJP Leaders in Alliance Feel Ignored

Maharashtra Politics Vanjari Micro Planning Strengthens Maha Vikas Aghadi as BJP Leaders in Alliance Feel Ignored

sakal

मंगेश गोमासे : @mangeshG_sakal
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-मंगेश गोमासे

नागपूर : राज्यात भाजपची सत्ता, हेविवेट नेत्यांसह मंत्री, आमदार आणि खासदारांची फौज मैदानात उतरली असतानाही नागपूर विभाग पदवीधर मतदारसंघात काँग्रेसचे ॲड. अभिजित वंजारी यांनी बाजी मारली. भाजपच्या हायटेक प्रचारावर ॲड. वंजारींचे मायक्रो प्लॅनिंग भारी पडल्याची चर्चा रंगली आहे.

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