Maharashtra Election: भाजपच्या प्रचारतंत्रावर वंजारींचे मायक्रो प्लॅनिंग भारी; महाविकास आघाडीची बांधली मोट, भाजपचे युतीतील नेत्यांकडे दुर्लक्ष भोवले

-मंगेश गोमासेनागपूर : राज्यात भाजपची सत्ता, हेविवेट नेत्यांसह मंत्री, आमदार आणि खासदारांची फौज मैदानात उतरली असतानाही नागपूर विभाग पदवीधर मतदारसंघात काँग्रेसचे ॲड. अभिजित वंजारी यांनी बाजी मारली. भाजपच्या हायटेक प्रचारावर ॲड. वंजारींचे मायक्रो प्लॅनिंग भारी पडल्याची चर्चा रंगली आहे. .Success Story: पतीचा दुबईत अभियांत्रिकीचा ठसा, पत्नीची परदेशात तंत्रज्ञान क्षेत्रात झेप; कांडगे दाम्पत्याची प्रेरणादायी यशोगाथा.सुरुवातीपासूनच भाजपने ही निवडणूक प्रतिष्ठेची केली होती. पारंपरिक मतदारसंघ भाजपचा असल्याने तो परत मिळविण्यासाठी खुद्द मुख्यमंत्री मैदानात उतरले होते. पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे समन्वयक होते. हायटेक प्रचार यंत्रणा आणि कार्यकर्त्यांची मोठी फळी यामुळे भाजपचे सुधाकर कोहळे यांचा विजय निश्चित मानला जात होता. काँग्रेसमधील नेत्यांची नाराजी भाजपच्या पथ्यावर पडेल, असे चित्र रंगविण्यात आले होते..त्यातूनच कोहळे यांनी ५० हजार, तर बावनकुळे यांनी २० हजार मतांच्या फरकाने जिंकण्याचा दावाही केला होता. दुसरीकडे, वंजारी यांनी प्रचारादरम्यान वादग्रस्त वक्तव्यांपासून दूर राहत मतदारांपर्यंत पोहोचण्यावर भर दिला. त्यांनी स्वतःची यंत्रणा सक्रिय ठेवत काँग्रेस आणि महाविकास आघाडीतील नेते, विविध संघटना तसेच विभागातील जिल्ह्यांमधील पदाधिकारी यांच्यात समन्वय साधला. त्यामुळे भाजपच्या प्रचारयंत्रणेसमोर थेट आव्हान उभे राहिले. त्यांनी पहिल्या पसंतीक्रमात ५६ हजार ६३० मते मिळविली..राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या अधिसभेची निवडणूक लढविण्याचा अनुभव वंजारी यांच्या कामी आला. त्या निवडणुकीत ते पहिल्या पसंतीक्रमाच्या मतांवर विजयी झाले होते. त्यामुळे मतमोजणीतील पसंतीक्रमांचे महत्त्व आणि प्रतिस्पर्धी उमेदवारांच्या मतांचे पुढील गणिताची त्यांना जाण होती. पदवीधर मतदारसंघात चुरशीची लढत होण्याचा अंदाज घेत त्यांनी दुसऱ्या पसंतीक्रमाच्या मतांसाठीही नियोजन केल्याचे दिसून आले..कॉंग्रेस कार्यकर्त्यांनी केला जल्लोषपदवीधर मतदारसंघात सलग दुसऱ्यांदा कॉंग्रेसने विजय मिळविल्यामुळे गुरुवारी शहरात ठिकठिकाणी कॉंग्रेस कार्यकर्त्यांकडून जल्लोष केला. मेडिकल चौक, देवडिया भवन, उत्तर नागपूर आदी ठिकाणी ढोल ताशांच्या गजरात गुलालाची उधळण करत फटाके फोडण्यात आले. या विजयामुळे कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह संचारला असून त्यांच्या आनंदात खुद्द आमदार ॲड. अभिजित वंजारी, शहराध्यक्ष प्रफुल्ल गुडधे पाटील, गिरीश पांडव आदी कॉंग्रेस पदाधिकारी सहभागी झाले..Karmala Leopard: करमाळ्यात ऊसाच्या फडात बिबट्याची तीन पिल्ले आढळली; एक वन विभागाच्या ताब्यात, दोन पळाली.दिग्गजांची ताकद पणालाभाजपने सत्ता, संघटन आणि दिग्गज नेत्यांच्या प्रचाराच्या जोरावर निवडणूक लढविली; तर वंजारी यांनी मतदारांशी समन्वय आणि मतमोजणीच्या गणितावर भर दिला. पहिल्या पसंतीच्या फेऱ्यांमध्ये कोणालाही ७५ हजार ४३८ मतांचा कोटा गाठता आला नाही. त्यानंतर दुसऱ्या पसंतीक्रमाच्या मतमोजणीत वंजारी यांनी आघाडी घेतली. अखेर भाजपच्या प्रचारयंत्रणेला काँग्रेसच्या नियोजनाने मात दिल्याचे स्पष्ट झाले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.