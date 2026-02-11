Chandrapur News : चंद्रपूरचे महापौरपद भाजपच्या झोळीत; काँग्रेसची संधी हुकली; शिवसेनेची (यूबीटी) ऐनवेळी भाजपला साथ

चंद्रपूर - चंद्रपूर महानगरपालिकेच्या महापौरपदाच्या निवडणुकीत आज मंगळवारी ‘हाय-व्होल्टेज’ राजकीय नाट्य पाहायला मिळाले. शिवसेना (यूबीटी) पक्षाने ऐनवेळी भाजपशी हातमिळवणी केल्याने काँग्रेसच्या हातातील महापौरपद निसटले.भाजपच्या संगीता खांडेकर यांनी काँग्रेसच्या वैशाली महाडोळे यांचा अवघ्या एका मताने पराभव केला. तर, उपमहापौरपदी ठाकरेंच्या पक्षाचे प्रशांत दानव ईश्वरचिठ्ठीने विजयी झाले..महापौरपदाच्या निवडणुकीत भाजपच्या खांडेकर यांना ३२, तर काँग्रेसच्या वैशाली महाडोळे यांना ३१ मते मिळाली. ६६ सदस्यीय सभागृहात वंचित बहुजन आघाडीचे दोन नगरसेवक अनुपस्थित राहिले, तर ‘एमआयएम’च्या एका सदस्याने तटस्थ भूमिका घेत अप्रत्यक्षपणे भाजपला मदत केली..परिणामी, ‘यूबीटी’च्या पाठिंब्यावर २४ सदस्य असलेल्या भाजपने महापौरपदाची निवडणूक जिंकली. या महानगरपालिकेत काँग्रेस आणि मित्र पक्ष मिळून तीस, शिवसेना (यूबीटी) सहा, वंचित दोन, अपक्ष दोन, एमआयएम आणि बसपचा प्रत्येकी एक नगरसेवक निवडून आला आहे..निवडणुकीच्या चार दिवस आधीपर्यंत काँग्रेसमध्ये खासदार प्रतिभा धानोरकर आणि आमदार विजय वडेट्टीवार यांच्यात चंद्रपूर मनपातील सत्तेवरून चांगलाच कलगीतुरा रंगला होता. नगरसेवकांची पळवापळवी सुरू होती.मात्र, शेवटी दिल्लीच्या मध्यस्थाने वाद शमला. बहुमताच्या आकड्याची जुळवाजुळव करण्यासाठी ठाकरेंच्या पक्षाशी काँग्रेसने बोलणी सुरू केली. मात्र, शिवसेना ‘यूबीटी’ पक्षाने महापौरपदासाठी हट्ट धरला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.