चंद्रपूर : शिरच्छेद केलेले धड नग्नावस्थेत आढळले; बलात्काराचा संशय

भद्रावती (जि. चंद्रपूर) : ढोरवासा-पिपरी मार्गावरील शासकीय आयटीआयसमोरील शेतशिवारात युवतीचे शिरच्छेद केलेले धड नग्नावस्थेत (Body of the girl was found) आढळले. बेवारसस्थितीत आढळलेली अनोळखी युवतीचे वय सुमारे २२ ते २५ वर्षे आहे. या घटनेने भद्रावतीत एकच खळबळ उडाली आहे. सोमवारी (ता. ४) ही घटना उघडकीस आल्यानंतर पोलिस अधीक्षक अरविंद साळवे यांनी घटनास्थळाला भेट देऊन पाहणी केली. (Body of the girl was found)

ढोरवासा ते पिपरी मार्गावर अनेकजण मार्निंग वॉकसाठी जातात. सोमवारी सकाळच्या सुमारास परिसरात मार्निंग वॉकला गेलेल्या काही नागरिकांना शासकीय आयटीआय जवळील शेतशिवारात युवतीचे मुंडके नसलेले धड नग्नावस्थेत दिसले. नागरिकांनी याची माहिती भद्रावती पोलिसांना दिली. माहिती मिळताच पोलिसांचा ताफा घटनास्थळी दाखल झाला. पोलिसांनी नग्नावस्थेतील मुंडके नसलेले धड (Naked) ताब्यात घेतले. तसेच परिसरात शोधमोहीम सुरू केली.

हेही वाचा: राणा अय्युब परदेशात जाऊ शकणार; दिल्ली हायकोर्टाने दिली परवानगी

चंद्रपूर पोलिसांची चमू भद्रावती येथील घटनास्थळी दाखल झाली आहे. सायंकाळपर्यंत मृतदेहाची ओळख पटली नव्हती. भद्रावती पोलिसांचा परिसरात चोख बंदोबस्त आहे. ही युवती नेमकी कुठली आहे?, तिला बेवारसस्थितीत कुणी फेकले?, नग्नावस्थेत असल्याने तिच्यावर अत्याचार झाला का? अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याचे काम पोलिस विभागाकडून केले जात आहे.

शीर अद्याप सापडले नाही

घटनेची माहिती वाऱ्यासारखी पसरताच एकच खळबळ उडाली. यानंतर नागरिकांनी घटनास्थळी एकच गर्दी करायला सुरुवात केली. घटनेचे गांभीर्य ओळखून वरिष्ठ पोलिसांनी घटनास्थळाला भेट देऊन पाहणी केली. वृत्तलिहिस्तोवर शीर शोधण्यात पोलिसांना यश आले नव्हते. धड नग्नावस्थेत आढळल्याने युवतीसोबत अनुचित कृत्य करून हत्या (Murder) केल्याचा संशय व्यक्त होत आहे. घटना गंभीर स्वरूपाची असल्याने आरोपींना शोधून काढण्याचे पोलिसांसमोर मोठे आव्हान आहे.