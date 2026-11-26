नागपूर: अवैध वाळू वाहतुकीच्या संशयावरून वाहने जप्त करण्याच्या पोलिसांच्या बेकायदेशीर आणि अर्धवट कार्यपद्धतीवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. पोलिसांच्या अशा मनमानी कारवाईला आव्हान देणाऱ्या याचिका जवळपास दर आठवड्याला न्यायालयासमोर दाखल होत असल्याचे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले..Gadchiroli History: गडचिरोलीच्या घनदाट जंगलात इतिहासाचा खजिना! १६व्या-१७व्या शतकातील ५० वीरगळांचा शोध, शूरवीरांच्या पराक्रमाची शिल्पे उजेडात.अशा प्रकारच्या कारवाईमुळे अनावश्यक न्यायालयीन खटल्यांचा भार वाढत असल्याने राज्यातील सर्व पोलिस ठाण्यांसाठी स्पष्ट मार्गदर्शक परिपत्रक जारी करण्याचे आदेश न्यायालयाने पोलिस महासंचालकांना दिले आहेत. या प्रकरणावर न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती रजनीश व्यास यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. खंडपीठाने वाळू वाहतुकीशी संबंधित दोन स्वतंत्र याचिकांवर एकत्रित निर्णय देताना ही महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदवली. .पहिल्या प्रकरणात नागपूरमधील सतीश गायधने यांचे वाहन १५ नोव्हेंबर २०२५ रोजी देवलापार पोलिसांनी अवैध वाळू वाहतुकीच्या संशयावरून ताब्यात घेतले होते. संबंधित वाहनाकडे वैध इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्झिट परमिट (ईटीपी) असतानाही ‘झिरो रॉयल्टी पास’ नसल्याचे कारण देत ही कारवाई करण्यात आली होती. ईटीपीची सत्यता तपासण्यासाठी वाहन अडवल्याचे पोलिसांनी न्यायालयात सांगितले; परंतु या संपूर्ण प्रकरणात कोणताही गुन्हा दाखल करण्यात आला नव्हता आणि पुढे महसूल विभागाने वाहनमालकाला दंड भरण्याचे आदेश दिले होते. याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड. विरत मिश्रा, ॲड. अश्विन इंगोले यांनी बाजू मांडली..योग्य न्यायीक पीठाकडे अर्ज करण्याची मुभादुसऱ्या एका प्रकरणात अमरावती जिल्ह्यातील आशीष कारेमोरे आणि प्रमोद यादव यांच्या वाहनांमधून वाळू उतरवल्यानंतर बाभूळगाव पोलिसांनी त्यांचे रिकामे ट्रक जप्त केले होते. या घटनेत १९ जून २०२६ रोजी रीतसर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. तसेच, जप्तीचा पंचनामा आणि अधिकृत जप्ती नमुनाही न्यायालयात सादर करण्यात आला होता. त्यामुळे पहिल्या प्रकरणापेक्षा या खटल्यातील कायदेशीर परिस्थिती वेगळी असल्याचे नमूद करत खंडपीठाने कारमोरे आणि यादव यांची याचिका फेटाळून लावली. तसेच, जप्त केलेल्या वाहनांच्या सुटकेसाठी योग्य त्या न्यायपीठाकडे (कनिष्ठ न्यायालयाकडे) रीतसर अर्ज करण्याची मुभा न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना दिली आहे..Jan Kalyan Expressway: जनकल्याण एक्सप्रेस-वे बीडऐवजी भूम-वाशीतून न्या; धाराशिवकरांची मागणी, खासदार ओमराजे निंबाळकरांचा पाठपुरावा.जप्तीची माहिती वरिष्ठांना देणे बंधनकारक‘भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिते’च्या (बीएनएसएस) कलम १०६ नुसार एखादे वाहन जप्त करण्यासाठी ते चोरीचे असल्याचा किंवा त्यातून कोणताही गुन्हा घडल्याचा ठोस संशय निर्माण करणारी परिस्थिती असणे आवश्यक आहे, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदविले. तसेच, जप्त केलेल्या वाहनाचा कथित गुन्ह्याशी थेट संबंध असणे आणि या जप्तीची माहिती वरिष्ठ पोलिस अधिकारी व संबंधित दंडाधिकाऱ्यांना देणे कायद्याने बंधनकारक आहे. पोलिसांनी जप्त केलेले वाहन थेट महसूल विभागाच्या ताब्यात देण्याची कोणतीही तरतूद या कलमांतर्गत नसल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले. पोलिसांना गुन्हा नोंदवण्याची आणि कायद्यानुसार कारवाई करण्याची पूर्ण मुभा असली, तरी ती अर्धवट पद्धतीने करता येणार नाही. कायदेशीर अटींचे काटेकोर पालन करूनच वाहन जप्तीची कारवाई करावी लागेल, असेही न्यायालयाने बजावले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.