NCC Cadet Girl: 'एनसीसी कॅडेटने गुंडाला दिला चोप'; रेल्वे पोलिसांच्या केले स्वाधीन, तरुणीने जीव धाेक्यात घालून दाखवलं धाडस..

देवळी : रेल्वेत असभ्य वर्तन करणार्या गुंड तरुणाला महिला एनसीसी कॅडेटने चाेप देत रेल्वे पाेलिसांच्या स्वाधीन केले. तरुणीचे या धाडसाबद्दल सर्वत्र कौतुक केले जात आहे. दिल्ली येथे संपन्न झालेल्या भारत स्काऊट गाईडच्या डायमंड जुबली कॅम्पवरून परत येताना ग्रँड ट्रंक एक्सप्रेसमध्ये महाराष्ट्र राज्याची रोव्हर रेंजर चमू बी-२ या वातानुकूलित बोगीमध्ये प्रवास करत होती..Leopard Attack: होत्या गाई म्हणून वाचल्या बाई ! 'टाकळी हाजी येथे बिबट्याचा महिलेवर हल्ला'; गायीच्या प्रतिहल्ल्याने वाचला जीव...यावेळी दिल्लीवरून एक गुंड तरुण मुलींना अश्लील चाळे व इशारे करत होता. समय सूचकता राखत त्या तरुणाला धमकावून एनसीसीची कॅडेट सार्जंट मेजर तथा रेंजर लीडर कल्याणी लिखार हिने त्या गुंड तरुणांला चांगले धमकावले, परंतु तो जुमानत नव्हता. मुलींच्या अंगावर मारण्याकरिता हात उचलत होता. मदतीला धावून गेलेल्या कल्याणी सोबतसुद्धा अश्लील कृत्य करण्याचा प्रयत्न करत असताना कल्याणी हिने त्याला चांगलाच चोप दिला. .यावेळी प्रसंगावधान ठेवून कल्याणीने आपल्या एनसीसी अधिकारी तथा रोव्हर स्काऊटचे जिल्हा आयुक्त कॅप्टन मोहन गुजरकर यांना सदर बाब कळवली. वेळेचा विलंब न होऊ देता कॅप्टन मोहन गुजरकर यांनी तिकीट तपासणीस यांच्याशी संपर्क करून पांढुर्णा रेल्वे पोलिस अधीक्षक यांना भ्रमणध्वनीवरून सदर बाब कळवली व त्या गुंड तरुणाला पकडून ठेवून रेल्वे पोलिसांच्या स्वाधीन केले.रेल्वे पोलिसांनी चौकशी केली असता गुंड तरुण साधारण तिकीटवर वातानुकूलित बोगीत अवैधपणे बसला होता. तसेच अश्लील चाळे करत होता. या विरोधात कोणीही आवाज उठवत नसल्यामुळे अशा प्रकारचे गुन्हे रेल्वेत प्रवासादरम्यान घडत असतात असे रेल्वे पोलिसांनी सांगितले..Mahabaleshwar News: 'महाबळेश्वरमध्ये मध्यरात्री टपरीवर कारवाई'; आचारसंहितेचा फायदा घेत व्यावसायिकाचा प्रताप; प्रशासनाने डाव हाणून पाडला.कल्याणीचा सन्मानरेंजर लिडर कल्याणीने आपल्या एनसीसी अधिकाऱ्यांना सदर बाब लक्षात आणून देऊन महिलेवरील अत्याचार होण्यापासून वाचविले तसेच महिलांनी अशाच प्रकारचा आवाज उठवला पाहिजे याबाबत जनजागृती झाली.छात्रसैनिक कल्याणी लिखारच्या या धाडसामुळे सर्वत्र कौतुक केले जात आहे. याबद्दल एनसीसी अधिकारी तथा रोव्हर स्काऊटचे जिल्हा आयुक्त यांनी रेंजर लिडर कल्याणी लिखार हिला सन्मानित केले.