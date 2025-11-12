विदर्भ

NCC Cadet Girl: 'एनसीसी कॅडेटने गुंडाला दिला चोप'; रेल्वे पोलिसांच्या केले स्वाधीन, तरुणीने जीव धाेक्यात घालून दाखवलं धाडस..

Courageous NCC Cadet Stops Harassment: दिल्लीवरून एक गुंड तरुण मुलींना अश्लील चाळे व इशारे करत होता. समय सूचकता राखत त्या तरुणाला धमकावून एनसीसीची कॅडेट सार्जंट मेजर तथा रेंजर लीडर कल्याणी लिखार हिने त्या गुंड तरुणांला चांगले धमकावले, परंतु तो जुमानत नव्हता.
NCC cadet’s courage! She thrashed a goon at a railway station and handed him to police; citizens hail her bravery.

NCC cadet’s courage! She thrashed a goon at a railway station and handed him to police; citizens hail her bravery.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

देवळी : रेल्वेत असभ्य वर्तन करणार्‍या गुंड तरुणाला महिला एनसीसी कॅडेटने चाेप देत रेल्वे पाेलिसांच्या स्वाधीन केले. तरुणीचे या धाडसाबद्दल सर्वत्र कौतुक केले जात आहे. दिल्ली येथे संपन्न झालेल्या भारत स्काऊट गाईडच्या डायमंड जुबली कॅम्पवरून परत येताना ग्रँड ट्रंक एक्सप्रेसमध्ये महाराष्ट्र राज्याची रोव्हर रेंजर चमू बी-२ या वातानुकूलित बोगीमध्ये प्रवास करत होती.

Loading content, please wait...
crime
vidarbha
district
NCC
women empowerment
young girl
Indian Railways expansion
NCC Best Cadet Maharashtra

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com