सागाची झाडं तोडण्यासाठी घेतली लाच; खासगी चालक, डेटा ऑपरेटर, वनमजूर, वनरक्षक, लिपिक ते वनपाल अशा ८ जणांना अटक

सकाळ वृत्तसेवा, येवला, ता. १९ : यापूर्वी विविध कारणांमुळे चर्चेत असलेल्या वन विभागाच्या अंगणगाव येथील कार्यालयात आज लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने छापा टाकत सहा वन कर्मचारी आणि दोन खासगी व्यक्तींना ११ हजार ५०० रुपयांची लाच स्वीकारताना ताब्यात घेतले. या कारवाईमुळे जिल्ह्यात मोठी खळबळ उडाली असून, शासकीय कार्यालयातील भ्रष्टाचाराची चर्चा पुन्हा चव्हाट्यावर आली आहे. Bribe for Cutting Teak Trees Forest Staff Among Eight Arrested.दहेगाव पाटोदा (ता. येवला) येथील मूळ तक्रारदाराने गट क्रमांक ६१ मधील दोन हेक्टर ४९ आर क्षेत्रातील सागाची झाडे तोडून त्यांची विक्री करण्यासाठी अंगणगाव येथील वनपरिक्षेत्र अधिकारी कार्यालयाकडे परवानगी मिळण्याकरिता अर्ज केला होता. परवानगीसाठी वन अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी सुरुवातीला १९ हजारांची लाच मागितली होती. १६ मे २०२६ मध्ये झालेल्या पडताळणीत आरोपींनी ही लाच स्वीकारण्याचे मान्य केले होते..लष्कराच्या कामाचं कंत्राट देण्यासाठी ५० लाखांची लाच, कर्नलला अटक; CBIच्या कारवाईने खळबळ.तक्रारदाराच्या अर्जावरून लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पोलिस निरीक्षक पूनम केदार व प्रतिभा आबुज यांनी १९ मे २०२६ मध्ये येवला वन कार्यालयात सापळा रचला. त्या वेळी ११ हजार ५०० रुपये रोख (५०० रुपयांच्या २३ नोटा) स्वीकारताच एसीबीच्या पथकाने त्यांना पकडले. यात वनपाल भाऊसाहेब माळी यांच्यासाठी वनरक्षक पंकज नागपुरे याने पाच हजार रुपये स्वीकारले, तर नागपुरे यांनी स्वतःसाठी दोन हजार रुपये स्वीकारले..कनिष्ठ लिपिक प्रवीण भोसले याने एक हजार रुपये, कार्यालयीन वनरक्षक आकाश कोळी याने एक हजार, अधिसंख्य वनमजूर विजय लोंढे यांनी एक हजार रुपये लाच घेतली. वनमजूर रामनाथ भोरकडे यांनी तक्रारदाराला लाच देण्यासाठी प्रोत्साहन दिले, तर खासगी डेटा ऑपरेटर निखिल आरणे यांनी स्वतःसाठी एक हजार, तर खासगी चालक सुनील भुरुक याने स्वतःसाठी ५०० रुपये लाच स्वीकारल्याचे स्पष्ट झाले. याप्रकरणी येवला शहर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला असून, सर्व आठ आरोपींना ताब्यात घेतले आहे.ही कारवाई लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग नाशिक परिक्षेत्राचे पोलिस अधीक्षक भारत तांगडे, अपर पोलिस अधीक्षक माधव रेड्डी आणि सुनील दोरगे यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आली..सापळा अधिकारी म्हणून पोलिस निरीक्षक पूनम केदार व सह सापळा अधिकारी म्हणून प्रतिभा आबुज यांनी काम पाहिले. पोलिस अंमलदार युवराज खांडवी, किरण धुळे, प्रभाकर गवळी, गणेश निंबाळकर आणि नितीन नेटारे हे सहभागी होते. या घटनेमुळे येथील शासकीय कार्यालयातील कामकाजाची पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली असून, इतका मोठ्या प्रमाणात लाच घेण्याची घटना पहिल्यांदाच घडल्याने या प्रकाराची चर्चा सुरू आहे.