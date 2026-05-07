Emotional Family Story: मारोडमध्ये घडला इतिहास! नवरी अश्विनीची घोड्यावरून निघाली वरात, चार भावांनी पूर्ण केली बहिणीची इच्छा..

-पंजाबरावं ठाकरे संग्रामपूर (बुलढाणा): "नवरदेवाची घोड्यावरून वरात" ही परंपरा आजवर सर्वांनी पाहिली, ऐकली. मात्र, संग्रामपूर तालुक्यातील मारोड या छोट्याशा गावात या प्रथेला फाटा देत चक्क नवरी मुलीची घोड्यावरून मिरवणूक काढण्यात आली. मुलीच्या इच्छेला मान देत कुटुंबीयांनी पुढाकार घेत गावात नवा पायंडा पाडला आहे. या घटनेची चर्चा सध्या पंचक्रोशीत होत असून सोशल मीडियावरही "मारोड गावाचा अभिमान" म्हणून पोस्ट व्हायरल होत आहे. .असा जुळला विवाहसोहळामारोड येथील रहिवासी ईश्वर त्र्यंबक तट्टे यांची कन्या अश्विनी हिचा विवाह अकोला जिल्ह्यातील रामगाव येथील जानरावं देवरावं टेके यांचा मुलगा आशुतोष याच्यासोबत 3 मे रोजी पारंपरिक रीती-रिवाजानुसार मोठ्या थाटामाटात संपन्न झाला..लेकीच्या स्वप्नाला कुटुंबाची साथलग्नापूर्वी अश्विनीने आपल्या वडिलांकडे व भावांकडे घोड्यावरून वरात काढण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. लेकीची ही इच्छा पूर्ण करण्यासाठी वडील ईश्वर तट्टे व कुटुंबीयांनी एकमताने निर्णय घेतला. अश्विनीचे चार भाऊ अनिकेत तट्टे, हरिओम तट्टे, ऋषिकेश तट्टे व अजित तट्टे यांनी पुढाकार घेत बहिणीची इच्छा पूर्ण करण्यासाठी सर्व नियोजन केले..लग्नाच्या दिवशी नवरी अश्विनी पारंपरिक वेशभूषेत, नटून-थटून सजवलेल्या घोड्यावर स्वार झाली. गावातील मुख्य मार्गांवरून तिची वरात काढण्यात आली. यावेळी गावातील महिला, पुरुष व लहान मुले मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. ढोल-ताशांच्या गजरात, फटाक्यांच्या आतषबाजीत ही आगळीवेगळी वरात संपन्न झाली.."मुलगी कुणापेक्षा कमी नाही" हा संदेशया उपक्रमातून "मुलीही कशात कमी नाहीत. तिला कमी लेखू नये" हाच संदेश तट्टे कुटुंबीयांनी समाजाला देण्याचा प्रयत्न केला आहे. परंपरा बदलतेय, विचार बदलतोय... मारोड पुढे चाललंय! असे म्हणत गावकऱ्यांनीही या निर्णयाचे स्वागत केले.सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या पोस्टमध्ये "मुलीच्या स्वप्नांना दिलं आज खरं उड्डाण!", "मुलगी ही कुणापेक्षा कमी नाही!", "इतिहास घडला मारोडमध्ये!" अशा आशयाचे संदेश दिसत आहेत..गावात कौतुकाचा वर्षावमारोडसारख्या ग्रामीण भागात असा पुरोगामी विचार प्रत्यक्षात आणल्याबद्दल तट्टे कुटुंबीयांचे सर्व स्तरातून कौतुक होत आहे. मुलीच्या इच्छेला प्राधान्य देणारे वडील आणि बहिणीसाठी खंबीरपणे उभे राहणारे भाऊ, हे चित्र समाजातील इतर कुटुंबांसाठी निश्चितच प्रेरणादायी ठरणार आहे. या घटने स्त्री-पुरुष समानतेचा एक नवा आदर्श मारोड गावाने घालून दिला आहे.