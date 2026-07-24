विदर्भ

BSF Martyr Suresh Ambadkar: भारत-बांगलादेश सीमेवर दहशतवाद्यांशी लढताना कुरखेड्याचा बीएसएफ जवान सुरेश आंबडर हुतात्मा

भारत-बांगलादेश सीमेवर दहशतवाद्यांच्या गोळीबारात कुरखेडा तालुक्यातील बीएसएफ जवान सुरेश आंबडर हुतात्मा; गावात शोककळा, शासकीय इतमामात अंत्यसंस्काराची तयारी
His sacrifice has left his native village Marartola and Kurkheda taluka mourning.

His sacrifice has left his native village Marartola and Kurkheda taluka mourning.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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गडचिरोली : पश्चिम बंगालमधील भारत-बांगलादेश सीमेवर कर्तव्यावर असलेले सीमा सुरक्षा दलातील जवान (बीएसएफ) सुरेश दुर्गू आंबडर (वय ३५) यांना २३ जुलै रोजी वीरमरण आले. दहशतवाद्यांनी केलेल्या गोळीबारात त्यांचा मृ्त्यू झाला. ते कुरखेडा तालुक्यातील मरारटोला येथील रहिवासी होत.

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