Buldhana : चार वर्षांपासूनचे प्रेमसंबंध, हॉटेलच्या खोलीत प्रियकराने आधी प्रेयसीची हत्या केली, नंतर स्वत:ला संपवलं

बुलढाण्यातील खामगाव इथं एका हॉटेलमध्ये तरुण तरुणीचा बंद खोलीत मृतदेह आढळून आल्यानं खळबळ उडालीय. ही माहिती वाऱ्यासारखी पसरताच परिसरात मोठी गर्दी झाली होती. ही गर्दी पांगवण्यासाठी पोलिसांनी सौम्य लाठीचार्जही केला. हॉटेल जुगनूमध्ये एका खोलीत तरुण-तरुणी दुपारपासून थांबले होते. तरुणाने आधी प्रेयसीची हत्या केली आणि त्यानंतर स्वत:वर वार करत आत्महत्या केली. खामगाव शहरातल्या ह़टेल जुगनूमध्ये ही घटना घडली..याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, मंगळवारी सायंकाळी साखरखेर्डा इथल्या प्रेमीयुगुलाने हॉटेल जुगनूमध्ये रूम भाड्यानं घेतली. रूममध्ये त्यांच्यात वाद झाल्यानंतर तरुणाने प्रेयसीची चाकून भोसकून हत्या केली. त्यानंतर स्वत:वर वार करून घेत आत्महत्या केली. सोनू राजपूत आणि पायल पवार असं या प्रेमीयुगुलाचं नावं आहे..Kolhapur CBS Crime : कोल्हापूर मध्यवर्ती बसस्थानकात वाहतूक नियंत्रकाने घेतला गळफास, विश्रांती कक्षातील प्रकार; कारण काय?.हॉटेल जुगनूमध्ये हत्येच्या घटनेची माहिती मिळताच पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. दोघांचेही मृतदेह पंचनाम्यानंतर ताब्यात घेण्यात आले आणि शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आले आहेत. यावेळी खामगाव इथल्या हॉटेलबाहेर मोठी गर्दी झाली होती..सोनू आणि पायल यांच्यात गेल्या चार वर्षांपासून प्रेमसंबंध होते. प्रियकराने प्रेयसीची चाकूने भोकसून हत्या केल्याची घटना मंगळवारी रात्री ८ वाजता उघडकीस आली. तरुणाचं वय २३ तर तरुणीचं वय २१ वर्षे इतकं होतं. दोघेही एकाच गावातले होते अशीही माहिती समोर आलीय. आता या प्रकरणाची नोंद पोलिसात झाली असून अधिक तपास केला जात आहे..