Buldhana : चार वर्षांपासूनचे प्रेमसंबंध, हॉटेलच्या खोलीत प्रियकराने आधी प्रेयसीची हत्या केली, नंतर स्वत:ला संपवलं

Buldhana Crime News : गेल्या चार वर्षांपासून प्रेमसंबंध असलेल्या प्रेमीयुगुलाचे मृतदेह बुलढाण्यातील एका हॉटेलमध्ये आढळून आल्यानं खळबळ उडालीय. तरुणाने तरुणीवर वार करत हत्या केली, त्यानंतर स्वत:ला संपवलं.
सूरज यादव
बुलढाण्यातील खामगाव इथं एका हॉटेलमध्ये तरुण तरुणीचा बंद खोलीत मृतदेह आढळून आल्यानं खळबळ उडालीय. ही माहिती वाऱ्यासारखी पसरताच परिसरात मोठी गर्दी झाली होती. ही गर्दी पांगवण्यासाठी पोलिसांनी सौम्य लाठीचार्जही केला. हॉटेल जुगनूमध्ये एका खोलीत तरुण-तरुणी दुपारपासून थांबले होते. तरुणाने आधी प्रेयसीची हत्या केली आणि त्यानंतर स्वत:वर वार करत आत्महत्या केली. खामगाव शहरातल्या ह़टेल जुगनूमध्ये ही घटना घडली.

