Crime News : मानवतेला काळिमा फासणारी घटना! बापाने स्वत:च्याच दोन मुलींना संपवलं, धक्कादायक कारण समोर...

Father kills twin daughters in forest : आरोपीचे नाव राहुल शेषराव चव्हाण असून तो पुण्यातील एका खाजगी कंपनीत काम करतो. त्याने स्वतः वाशिम येथील पोलीस ठाण्यात जाऊन गुन्ह्याची कबुली दिली आहे. त्यानंतर पोलिसांनी घटनास्थळी पोहोचत मृतदेह ताब्यात घेतले.
चिखली ( बुलढाणा ) : अंढेरा पोलीस स्टेशन हद्दीत मानवतेला काळिमा फासणारी घटना समोर आली आहे. ज्या हातांनी बाळांना जपायचं होतं, त्याच हातांनी त्यांच्या जीवावर उठून पित्याने राक्षसाचं रूप धारण केलं. अंढेरा-अंचरवाडीदरम्यानच्या दाट जंगलात दोन जुळ्या मुलींचे कुजलेले मृतदेह सापडल्याने परिसरात शोक आणि संतापाचं वातावरण आहे. या दोन्ही मुलींची हत्या बापाने केली असल्याचे पोलिस तपासात उघड झाले आहे.

