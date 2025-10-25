Crime News : मानवतेला काळिमा फासणारी घटना! बापाने स्वत:च्याच दोन मुलींना संपवलं, धक्कादायक कारण समोर...

चिखली ( बुलढाणा ) : अंढेरा पोलीस स्टेशन हद्दीत मानवतेला काळिमा फासणारी घटना समोर आली आहे. ज्या हातांनी बाळांना जपायचं होतं, त्याच हातांनी त्यांच्या जीवावर उठून पित्याने राक्षसाचं रूप धारण केलं. अंढेरा-अंचरवाडीदरम्यानच्या दाट जंगलात दोन जुळ्या मुलींचे कुजलेले मृतदेह सापडल्याने परिसरात शोक आणि संतापाचं वातावरण आहे. या दोन्ही मुलींची हत्या बापाने केली असल्याचे पोलिस तपासात उघड झाले आहे. .पोलीस तपासानुसार, बापानेच या दोन निष्पाप मुलींचा अंत केला. पत्नीशी झालेल्या वादातून त्याने हे पाऊल उचचलं. त्याने अडीच वर्षांच्या या चिमुकल्यांना जंगलात नेऊन धारदार हत्याराने ठार मारले. आरोपीचे नाव राहुल शेषराव चव्हाण (वय ३३), असून तो पुण्यातील एका खाजगी कंपनीत काम करतो, त्याने स्वतः वाशिम येथील पोलीस ठाण्यात जाऊन या भयानक गुन्ह्याची कबुली दिली..Crime: आई आणि काकाला नको त्या अवस्थेत पाहिलं; लेकाचा पारा चढला, रागाच्या भरात भलतंच घडलं.पोलिसांनी तात्काळ घटना स्थळ गाठून मृत चिमुकल्यांचे मृतदेह ताब्यात घेतले. सध्या आरोपी राहुल अंढेरा पोलीसांच्या ताब्यात असून पोलीस पुढील चौकशी करत आहेत. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राहुल चव्हाण आपल्या पत्नी आणि दोन मुलींना घेऊन घरच्या दिशेने जात होता. प्रवासादरम्यान नवरा-बायको यांच्यात वाद सुरु झाला. या वादात रागाच्या भरात पत्नीने माहेरी जाण्याचा निर्णय घेतला, तर राहुल आपल्या मुलींसह पुढे निघाला..Akola Crime : हॉटेलमध्ये बोलावून तरुणाचा खून; भयावह कटाचा पर्दाफाश, मुख्य सूत्रधारासह चौघांना बेड्या.रागाने भरलेल्या स्थितीत खामगाव – जालना मार्गावरील अंढेरा फाटा जवळील जंगलात त्याने आपल्या दोन जुळ्या मुलींची गळा कापून निर्दयपणे हत्या केली. पोलिसांनी तातडीने शोधमोहीम हाती घेतली आणि अंढेरा शिवारातील झाडीत चिमुकल्यांचे कुजलेले मृतदेह सापडले. त्या दृश्याने पोलीस अधिकारी सुद्धा स्तब्ध झाले. घटनेमुळे संपूर्ण चिखली-आसपासचा परिसर शोकमग्न झाला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.