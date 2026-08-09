काजू कतली खरेदी केली अन् डब्यात आढळल्या जिवंत अळ्या; ग्राहकाच्या तक्रारीनंतर FDAची मॉलवर कारवाई

बुलडाणा शहरातील एका मॉलमधून खरेदी केलेल्या प्रसिद्ध सीताश्री-लक्ष्मीनारायण कंपनीच्या काजू कतलीच्या बॉक्समध्ये बुरशी आणि चक्क जिवंत अळ्या आढळल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. हा प्रकार समोर आल्यानंतर शहरात एकच खळबळ उडाली आहे. संबंधित ग्राहकाने तातडीने अन्न व औषध प्रशासनाकडे तक्रार केल्यानंतर अधिकाऱ्यांनी मॉलमध्ये धडक देत मिठाईचा साठा ताब्यात घेतला आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, तक्रारदाराने शहरातील एका मॉलमधून काजू कतलीचा बॉक्स खरेदी केला होता. घरी आल्यानंतर बॉक्स उघडताच मिठाईच्या तुकड्यांवर मोठ्या प्रमाणात बुरशी पसरल्याचे त्याच्या निदर्शनास आले. सुरुवातीला मिठाई खराब झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर त्याने बारकाईने पाहिले. त्यावेळी मिठाईमध्ये जिवंत अळ्या आढळून आल्याचा दावा करण्यात आला आहे..FDA Crime : ५० लाखांहून अधिक किमतीचा बनावट गुटखा जप्त! एमआयडीसीतील कारखान्यावर एफडीएची कारवाई; तीन जण ताब्यात, मुख्य सूत्रधार फरार.हा प्रकार पाहून ग्राहकाला मोठा धक्का बसला. त्यानंतर त्याने संबंधित उत्पादनाची माहिती, बॅच क्रमांक आणि बारकोडसह अन्न व औषध प्रशासनाकडे तक्रार दाखल केली. तक्रारीची गंभीर दखल घेत प्रशासनाने तातडीने कारवाई केली. अन्न सुरक्षा अधिकारी जी. के. वसावे यांच्या नेतृत्वाखाली एफडीए बुलडाण्याच्या पथकाने संबंधित मॉलमध्ये तपासणी केली. यावेळी काजू कतलीचा उपलब्ध साठा, त्याची साठवणूक कशी केली जात आहे, उत्पादनाची माहिती तसेच कालबाह्यता तारखांची तपासणी करण्यात आली..तपासणीदरम्यान संशयित आणि सदोष आढळलेल्या काजू कतलीचा साठा अधिकाऱ्यांनी ताब्यात घेतला आहे. या साठ्यातून नमुने घेऊन ते प्रयोगशाळेतील तपासणीसाठी पाठवण्यात आले आहेत. प्रयोगशाळेच्या अहवालानंतर या मिठाईमध्ये नेमका कोणता दोष आहे आणि तो कशामुळे निर्माण झाला, हे स्पष्ट होणार आहे..FDA Action: तुकाराम मुंढेचा कारवाईचा धडाका! दिशाभूल करणाऱ्या सौंदर्य प्रसाधनांचा साठा जप्त, १५ हून अधिक उत्पादनांवर बंदी .दरम्यान, मिठाईसारखा खाद्यपदार्थ खरेदी करताना ग्राहकांनी उत्पादनाची पॅकिंग, बॅच क्रमांक, उत्पादन आणि कालबाह्यता तारीख तपासावी, असे आवाहन केले जात आहे. या प्रकरणात प्रयोगशाळेचा अहवाल काय येतो आणि त्यानंतर एफडीएकडून संबंधितांवर कोणती कारवाई केली जाते, याकडे आता जिल्हावासीयांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.