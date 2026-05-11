Buldhana लग्नानंतरही लेकीचे चुलतभावाशी प्रेमसंबंध, वडील अन् भावानेचे क्रूरपणे संपवलं; हत्येनंतर मृतदेह एक दिवस ठेवला घरात

Half Burned Body Case Cracked by Police in Buldhana जळगाव जामोद तालुक्यातील राजुरा लघु प्रकल्पाजवळ शिरच्छेद झालेली मानवी कवटी व अर्धवट स्थितीत जळालेल्या अवस्थेत आढळलेल्या महिलेच्या हत्येचे गूढ अखेर उकलले आहे. मध्यप्रदेशातील जन्मदात्या बापानेच मुलीची हत्या करून मुलाच्या मदतीने महिलेचे प्रेत जळगाव जामोद तालुक्यातील राजूर शिवारात जाळल्याचे निष्पन्न झाले. याप्रकरणात स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने आरोपी पिता पुत्रास अटक केली आहे..राजूर शिवारातील आसिफ हमीद मुल्लाजी यांच्या शेताजवळील नदी काठावर २६ एप्रिल रोजी अर्धवट जळालेली मानवी कवटी तसेच १०० मीटरच्या अंतरावर स्त्री जातीचे प्रेत मुंडके नसलेल्या अवस्थेत आढळून आल्याने खळबळ उडाली होती. याप्रकरणी जळगाव जामोद पोलिस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. सदर गुन्ह्याची गंभीरता लक्षात घेऊन पोलिस अधीक्षक नीलेश तांबे व स्थानिक गुन्हे शाखा बुलडाणा यांनी आरोपीचा शोध घेण्याबाबत आदेशित केले होते. या प्रकरणी बुरहानपूर जिल्ह्यातील येथील बापूराव नथ्थू कलमेकर यांनी मुलगा शिवानी ही २५ एप्रिल पासून घरातून निघून गेल्याची पोलिसात तक्रार दिलेली असल्याची माहिती मिळाली..तपासात सदर हरविलेल्या महिलेची माहिती घेऊन पथकांनी बापूराव नथ्थु कलमेकर (५५) व अजय बापूराव कलमेकर (२७) दोन्ही रा. खडकी ता. खकनार जि, बुरहानपुर (म.प्र.) यांना ताब्यात घेतले. त्यानंतर दोघांनाही विश्वासात घेऊन, त्यांना विचारपूस केली असताना आरोपींनी कबुली देत मृत महिला ही त्यांची मुलगी व बहीण शिवानी बापुराम कलमेकर असल्याचे व त्यांनीच तिला जिवे ठार मारल्याची कबुली दिली. तपासामध्ये मृत शिवानी बापुराम कलमेकर हिचा प्रकाश बालाराम भिलावेकर रा. खाऱ्या टेंभुर ता. धारणी जि. अमरावती यांच्या सोबत विवाह झाला होता. शिवानी २० एप्रिल रोजी सासरवरून माहेरी खडकी येथे आलेली होती. शिवानी हिचा खून केल्यानंतर तिचे प्रेत एक दिवस घरामध्ये ठेवून दुसऱ्या दिवशी मुलगा अजय यांने दुचाकीने बुलडाणा जिल्ह्यातील राजुरा शिवारामध्ये आणून टाकला. शिवानीचा ओळख पटू नये म्हणून प्रेत जाळण्याचाही प्रयत्न केला..प्रेम संबंधाच्या रागातून केली हत्याशिवानी कमलेकर हिचे चुलत भावा सोबत प्रेमसंबंध होते. लग्न झालेले असतानाही ती या फ्रेमसंदर्भात वडिलांचे काहीच ऐकायला तयार नसल्याने वडील बापूराव यांनी तिच्या डोक्यात बांबू मारून तिला ठार केले..कपडे व हत्यार जंगलात फेकलेधड आणि मुंडके वेगवेगळ्या ठिकाणी फेकून दिले. स्वतःचे रक्ताने भरलेले कपडे व हत्यार जंगलामध्ये फेकून दिल्याची कबुली आरोपींनी दिली आहे. पोलिसांनी दोनही आरोपींना अटक करून जळगाव जामोद पोलिसांच्या ताब्यात दिले आहे.