Ladki Bahin Yojana: लाडकी बहिणीत जि.प.च्या १९९ लाभार्थी! अनुदान लाटणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाईचे संकेत

बुलडाणा : जिल्ह्यात लाडकी बहीण योजना लाभार्थी पडताळणी दरम्यान, ५१ हजार ४३० लाभार्थी महिलांचा लाभ तात्पुरता थांबविण्यात आला आहे. आता लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेणाऱ्या जिल्हा परिषदच्या कर्मचारी असलेल्या १९९ बहिणींकडून लाभाची रक्कम वसूल करण्यात येणार असून, त्यांच्यावर कारवाई देखील होणार आहे. तसे पत्र आल्याचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रमोद येडोले यांच्याकडून सांगण्यात आले..गरिब आणि गरजू महिलांसाठी सरकारने मुख्यमंत्री लाडकी बहीण ही महत्वाकांक्षी योजना सुरू केली. अडीच लाखाहून अधिक उत्पन्न असलेल्या महिलांना योजनेचा लाभ मिळणार नाही, असे वारंवार स्पष्ट केले. मात्र, असे असतानाही शासकीय नौकरी, गलेलठ्ठ पगार असतानाही आर्थिक प्रलोभातून जिल्हा परिषद अंतर्गत विविध पदावर कार्यरत तब्बल १९९ कर्मचारी बहिणींनी योजनेचा लाभ घेतला आहे. .शासनाच्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना पडताळणीच्या आदेशानंतर महिला व बालविकास विभागाकडे या महिलांची यादी आली असून, लाटणाऱ्या 'त्या' महिला कर्मचारी कोण? हे पुढील कार्यवाहीत स्पष्ट होईल. गोरगरिब महिलांनी आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी व्हावे, हा योजनेमागील हेतू आहे. योजनेची उपयोगीता पाहता, सरकारने बहिणींना प्रति महिना एक हजार ५०० रुपये त्यांच्या खात्यात जमा केले. मात्र, या योजनेच्या अटी, शर्तीचा भंग करून काही कर्मचारी महिला योजनेचा लाभ घेत असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर शासनाने लाभासाठी आलेल्या अर्जाची पडताळणी सुरू केली असता, त्यामध्ये धक्कादायक वास्तव पुढे आले. वार्षिक उत्पन्न अडीच लाखाहून अधिक असलेल्या शासकीय नौकरीवर कार्यरत महिला सुद्धा या योजनेचा लाभ लाटत असल्याने शासनाच्या तिजोरीवर मोठा ताण पडला आहे..या महिलांचा अनुदान थांबविलेलाडकी बहीण योजना अंतर्गत बुलडाणा जिल्ह्यात एकूण सहा लाख ११ लाभार्थी आहे. नियमांना बगल देत, जिल्ह्यात एका कुटुंबातील दोनपेक्षा जास्त महिला आणि ६५ वर्षावरील महिला सुद्धा लाभ घेत आहे. अशा बुलडाणा जिल्ह्यात एकाच कुटुंबातील दोन पेक्षा जास्त ३९ हजार २६७ लाभार्थी महिला मिळून आले आहे. तसेच ६५ वर्षावरील वय असलेले १२ हजार १३३ महिला अशा प्रकारे ५१ हजार ४३० लाभार्थी महिलांचे अनुदान थांबविण्यात आले असून पडताळणी सुरू आहे..MGNREGA Workers:रोजगार हमीच्या लाभार्थ्यांसाठी गुड न्यूज! 'सात महिन्यांनंतर मिळणार १० कोटींचा मोबदला'; १५ हजारांवर मजुरांना लाभ.पडताळणी दरम्यान बुलडाणा जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेच्या कर्मचारी असलेल्या १९९ महिलांचाही समावेश असल्याची बाब समोर आली आहे. लाभ लाटणाऱ्या महिला कर्मचाऱ्यांकडून आतापर्यंत घेतलेल्या लाभाची वसुली करण्यात येणार आहे. तसेच त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे पत्र मिळाले आहे.- प्रमोद यंडोले,उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, महिला व बाल कल्याण, बुलडाणा.