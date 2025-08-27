विदर्भ

Ladki Bahin Yojana: लाडकी बहिणीत जि.प.च्या १९९ लाभार्थी! अनुदान लाटणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाईचे संकेत

Buldhana News: बुलडाणा जिल्ह्यात लाडकी बहीण योजनेच्या पडताळणीत ५१ हजार ४३० लाभार्थी महिलांचा लाभ थांबविला आहे. जिल्हा परिषदेतील १९९ महिला कर्मचाऱ्यांनीही लाभ घेतल्याचे उघड झाल्याने वसुली व कारवाई होणार आहे.
Ladki Bahin Yojana
Ladki Bahin Yojanasakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

बुलडाणा : जिल्ह्यात लाडकी बहीण योजना लाभार्थी पडताळणी दरम्यान, ५१ हजार ४३० लाभार्थी महिलांचा लाभ तात्पुरता थांबविण्यात आला आहे. आता लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेणाऱ्या जिल्हा परिषदच्या कर्मचारी असलेल्या १९९ बहिणींकडून लाभाची रक्कम वसूल करण्यात येणार असून, त्यांच्यावर कारवाई देखील होणार आहे. तसे पत्र आल्याचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रमोद येडोले यांच्याकडून सांगण्यात आले.

women
women development
Ladki Bahin Yojana
Bulldhana district beneficiaries

