विदर्भ

नागपूर-पुणे एक्स्प्रेस रद्द, अनेक गाड्यांच्या स्थानकांसह वेळेत बदल; मध्य रेल्वेला ट्राफिक ब्लॉकचा फटका

Central Railway Traffic Block Affects Mumbai-Pune Route : या ब्लॉकचा मुंबई मार्गावरील अनेक गाड्यांवर वाहतुकीवर परिणाम होणार आहे. त्यामुळे प्रवाशांनी त्यानुसार प्रवासाचं नियोजन करावं, असं आवाहन रेल्वे प्रशासनाकडून करण्यात आलं आहे.
Central Railway Traffic Block Affects Mumbai-Pune Route

Central Railway Traffic Block Affects Mumbai-Pune Route

esakal

Shubham Banubakode
Updated on

नागपूर : मध्य रेल्वेच्या पुणे विभागातील विशेष ट्राफिक ब्लॉकमुळे शनिवारी (ता.१३) नागपूर-पुणे एक्सप्रेस आणि १४ जूनची परतीची पुणे-नागपूर एक्स्प्रेस रद्द करण्यात आली आहे. या ब्लॉकचा मुंबई मार्गावरील अनेक गाड्यांवर वाहतुकीवर परिणाम होणार आहे. त्यामुळे प्रवाशांनी त्यानुसार प्रवासाचं नियोजन करावं, असं आवाहन रेल्वे प्रशासनाकडून करण्यात आलं आहे.

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