नागपूर-पुणे एक्स्प्रेस रद्द, अनेक गाड्यांच्या स्थानकांसह वेळेत बदल; मध्य रेल्वेला ट्राफिक ब्लॉकचा फटका

नागपूर : मध्य रेल्वेच्या पुणे विभागातील विशेष ट्राफिक ब्लॉकमुळे शनिवारी (ता.१३) नागपूर-पुणे एक्सप्रेस आणि १४ जूनची परतीची पुणे-नागपूर एक्स्प्रेस रद्द करण्यात आली आहे. या ब्लॉकचा मुंबई मार्गावरील अनेक गाड्यांवर वाहतुकीवर परिणाम होणार आहे. त्यामुळे प्रवाशांनी त्यानुसार प्रवासाचं नियोजन करावं, असं आवाहन रेल्वे प्रशासनाकडून करण्यात आलं आहे. .रेल्वेने दिलेल्या माहितीनुसार, पुणे विभागात १४ जूनला तातडीच्या दुरुस्तीसाठी विशेष ट्रॅफिक ब्लॉक घेण्यात येत आहे. शनिवारी नागपूरहून सुटणारी गाडी क्र. १२१३६ नागपूर-पुणे एक्स्प्रेस व रविवारी पुणे येथून सुटणारी गाडी क्र. १२१३५ पुणे-नागपूर एक्स्प्रेस रद्द केली आहे. नागपूर विभागाव्यतिरिक्त मुंबई आणि भुसावळ मार्गावरील गाड्यांवरही या ब्लॉकचा परिणाम होणार आहे..पुणे मिरज मार्गावर २१ दिवसांचा ब्लॉक, अनेक गाड्या रद्द, काहींचे मार्ग बदलले, प्रवाशांचे हाल .गाडी क्र. ११००७/११००८ छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी)-पुणे-सीएसएमटी डेक्कन एक्सप्रेस रद्द राहील. तसेच १३ जूनला सुटणारी गाडी क्र. १२९४० जयपूर-पुणे एक्स्प्रेस आणि १४ जूनची गाडी क्र. १२१२७ सीएसएमटी-पुणे इंटरसिटी एक्स्प्रेस पुणे स्थानकापर्यंत न जाता खडकी स्थानकावरच थांबेल. परतीच्या प्रवासात १४ जूनला सुटणारी गाडी क्र. १२१२८ पुणे-सीएसएमटी इंटरसिटी एक्स्प्रेस आणि गाडी क्र. १२९३९ पुणे-जयपूर एक्स्प्रेस पुणेऐवजी खडकी स्थानकावरूनच पुढे रवाना (शॉर्ट ओरिजिनेट) होईल..Nagpur Mumbai Duronto Express : नागपूर-मुंबई दुरांतो एक्स्प्रेसच्या वेळेत बदल; काही गाड्यांचे स्थानकही बदलणार, कधीपासून लागू होणार वेळापत्रक?.१३ जूनची गाडी क्र. ११४०६ अमरावती-पुणे एक्स्प्रेस पुणे स्थानकाऐवजी हडपसर स्थानकावरच थांबेल पुढे जाणार नाही. तसेच १४ जूनला पुणे येथून दुपारी ३.१५ वाजता सुटणारी गाडी क्रमांक २२१७१ पुणे-राणी कमलापती एक्स्प्रेस ही तब्बल पावणेपाच तास उशिरा म्हणजेच रात्री ७.५५ वाजता सुटेल. या बदलामुळे संबंधितांनी प्रवासाचे नियोजन करावे, असे आवाहन मध्य रेल्वेने केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.