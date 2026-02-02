Chandrapur Congress: चंद्रपूरमध्ये काँग्रेसचा दुसरा गट स्थापन होणार; पक्षातला अंतर्गत वाद दिल्ली दरबारी

Chandrapur Municipal Corporation Election 2026: चंद्रपूर महानगर पालिकेत महापौर पदावरुन काँग्रेसचा अंतर्गत वाद चव्हाट्यावर आला आहे. खासदार प्रतिभा धानोरकर आणि ज्येष्ठ नेते विजय वडेट्टीवार यांच्या गटांमध्ये यावरुन वाद रंगला आहे. आज एक गट स्थापन होणार असल्याची माहिती आहे..प्रतिभा धानोरकर गटाकडून महापालिकेत गट स्थापन करण्यासाठी 27 जणांची नावे शहराध्यक्षांच्या पत्रावर दिली होती. मात्र या गटाच्या विरोधात विजय वडेट्टीवार यांनी आक्षेप नोंदवल्याने धानोरकर यांचा गट स्थापन होऊ शकला नाही. यात काँग्रेसचे 13 पैकी पाच जण हे आता विजय वडेट्टीवार गटाकडे गेल्याची माहिती आहे. त्यामुळे विजय वडेट्टीवार गटाच संख्याबळ वाढलं आहे. त्यामुळे आता नव्याने काँग्रेसकडून आज गट स्थापन केला जाणार असल्याची माहिती आहे..7 Minute 11 Second व्हायरल MMS पासून ते 'धुरंधर 2' सीन लीक क्लिपपर्यंत...जानेवारीमध्ये 'हे' टॉप 10 व्हिडिओ होते ट्रेंडिंग.महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अनर्हता अधिनियम, १९८६ नुसार राजकीय पक्षाचं दोन गटात विभाजन करता येत नाही. पण त्यामध्ये मर्ज म्हणजेच एकत्रीकरण केल्या जाऊ शकते. या सगळ्या संदर्भात विभागीय आयुक्त विजयालक्ष्मी बिदरी यांनी प्रतिभा धानोरकरांच्या शहराध्यक्षांच्या पत्रासोबत दिलेल्या गटाची नोंदणीची प्रक्रिया केली. मात्र त्यावर 27 जणांचे नावांचा उल्लेख आहे. पण प्रत्यक्ष उपस्थित राहून 13 लोकांनी सह्या केल्यामुळे तो गट अजूनही स्थापन झालेला नाही..एकाच राजकीय पक्षाकडून दुसरा गट स्थापन होत नसल्याने यासंदर्भात राज्य सरकारच्या पातळीवर मार्गदर्शन मागविण्यात आलेले आहे. त्यासोबतच काँग्रेसच्या दुसऱ्या गटाने या गटावर आक्षेप घेत सरकारकडे तक्रारसुद्धा करण्यात आलीय.."आमच्या प्रेमात ज्ञानदाने खूप सोसलं" होणाऱ्या नवऱ्याने सांगितली लव्हस्टोरी "आमच्या कास्ट वेगळ्या..".आज काँग्रेसचा दुसरा गट स्थापन झाला तर तो कुठल्या नावाने नोंदणींकृत होतो, हे आता पहावे लागणार आहे. मुळात हा तिढा कसा सुटेल? की हा वाद आणखी वाढेल? याकडे आता सर्वांचं लक्ष लागलंय. विशेष म्हणजे काँग्रेसचा अंतर्गत वाद दिल्ली दरबारी पोहोचला आहे. उद्या संध्याकाळी दिल्लीत होणाऱ्या बैठकीनंतर हायकमांडच्या निर्देशानंतर काँग्रेस महापौर कोणत्या गटाचा होईल, यावर भूमिका स्पष्ट होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.