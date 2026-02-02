विदर्भ

Chandrapur Congress: चंद्रपूरमध्ये काँग्रेसचा दुसरा गट स्थापन होणार; पक्षातला अंतर्गत वाद दिल्ली दरबारी

Congress Internal Conflict in Chandrapur High Command to Decide on Mayor Post: चंद्रपूरमध्ये काँग्रेसच्या कोणत्या गटाच्या हातात सत्ता येईल, हे लवकरच कळेल. काँग्रेसचा अंतर्गत वाद आता दिल्लीत पोहोचला आहे.
संतोष कानडे
Chandrapur Municipal Corporation Election 2026: चंद्रपूर महानगर पालिकेत महापौर पदावरुन काँग्रेसचा अंतर्गत वाद चव्हाट्यावर आला आहे. खासदार प्रतिभा धानोरकर आणि ज्येष्ठ नेते विजय वडेट्टीवार यांच्या गटांमध्ये यावरुन वाद रंगला आहे. आज एक गट स्थापन होणार असल्याची माहिती आहे.

