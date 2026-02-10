Chandrapur Deputy Mayor : ईश्वर चिठ्ठीने ठरला चंद्रपूरचा उपमहापौर, भाजप-शिवसेना युतीचे प्रशांत दानव विजयी, काँग्रेस-एमआयएमची खेळी फसली

चंद्रपूरमध्ये ठाकरेंच्या पाठिंब्यावर भाजपचा महापौर होणार आहे मात्र उपमहापौर पदाच्या निवडणुकीत मात्र मोठा ट्विस्ट निर्माण झाला होता. भाजप-शिवसेना (ठाकरे) युती आणि काँग्रेस उमेदवारांना समान मते पडल्याने ईश्वर चिठ्ठीद्वारे उपमहापौर ठरवला जाणार गेला. यात शिवसेनेच्या प्रशांत दानव यांचा विजय झाला. .काँग्रेस उमेदवार पप्पू देशमुख आणि शिवसेनेचे उमेदवार प्रशांत दानव यांना प्रत्येकी ३२ मते मिळाली. त्यामुळे पीठासीन अधिकारी ईश्वर चिठ्ठीद्वारे उपमहापौर कोण होणार हे ठरवले.. महापौर पदाच्या निवडीदरम्यान एमआयएम तटस्थ राहिली पण उपमहापौरपदाच्या निवडणुकीत त्यांच्या दोन पैकी एका उमेदवाराने कॉंग्रेसला पाठिंबा दिला त्यामुळे दोघांना समान मते मिळाली. त्यामुळे महापौर कोणाचा होणार यात मोठा ट्वि्स्ट आला होता. पण अखेर ईश्वर चिठ्ठीत शिवसेना ठाकरे गटाचे प्रशांत दानव यांचे नाव समोर आले ..भाजप-ठाकरे गटातील फॉर्म्युला:महापौरपद सव्वा-सव्वा वर्षे (प्रत्येकी दोन टर्म) वाटून घेणार: पहिल्या सव्वा वर्षी भाजपचा महापौर, नंतर ठाकरे गटाचा.उपमहापौरपद ५ वर्षे ठाकरे गटाचे प्रशांत दानव यांच्याकडे.स्थायी समिती अध्यक्षपद पहिल्या आणि चौथ्या वर्षी ठाकरे गटाला. .FAQs 1. चंद्रपूरमध्ये उपमहापौर कोण झाले? ( 👉 प्रशांत दानव उपमहापौर झाले.2. उपमहापौर निवडणुकीत समान मते का पडली? 👉 काँग्रेस आणि ठाकरे गटाच्या उमेदवारांना प्रत्येकी ३२ मते मिळाली.3. ईश्वर चिठ्ठी म्हणजे काय? 👉 समान मते पडल्यास चिठ्ठी काढून विजेता ठरवण्याची प्रक्रिया.4. महापौर निवडणुकीत कोणाला पाठिंबा मिळाला? 👉 भाजपला ठाकरे गटाचा पाठिंबा मिळाला.5. एमआयएमची भूमिका काय होती? 👉 महापौर निवडणुकीत तटस्थ राहिली, पण उपमहापौर निवडणुकीत एका सदस्याने काँग्रेसला पाठिंबा दिला.6. उपमहापौर निवडणुकीत अंतिम निर्णय कसा झाला? 👉 ईश्वर चिठ्ठीद्वारे प्रशांत दानव यांची निवड करण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.