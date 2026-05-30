Chandrapur: उमेदवारी रखडली, पण १७ जणांनी घेतले अर्ज

चंद्रपूर: वर्धा-चंद्रपूर-गडचिरोली स्थानिक प्राधिकारी मतदार संघाच्या महायुती आणि महाविकास आघाडीच्या उमेदवारांची घोषणा अद्याप झाली नाही. नामनिर्देशन पत्र दाखल करण्यासाठी अवघा तीन दिवसांचा अवघी शिल्लक आहे. अशातच सतरा जणांनी २९ नामांकन अर्ज विकत घेतले आहे. यातील काही नावे उमेदवारीच्या चर्चेतील आहे. .संख्याबळाचे गणित बघता महाविकास आघाडी आणि महायुतीच्या उमेदवारांमध्ये तुल्यबळ लढत होईल, अंदाज राजकीय जाणकारांचा होता. मात्र निवडणुकीची अधिसूचना जाहीर झाली आणि चित्र बदलायला सुरुवात झाली. भाजपने आमदार विजय वडेट्टीवार यांच्या प्रभाव क्षेत्रात घुसखोरी केली आणि कॅंाग्रेसचे नगरसेवक गळाला लावले..आजच्या घडीला दोनशेहून अधिक महाविकास आघाडीतल घटक पक्षांचे नगरसेवक संपर्कात असल्याचा दावा भाजपचे नेते करीत आहे. सुरुवातीली आमदार वडेट्टीवार यांच्या कन्या शिवानी वडेट्टीवार प्रबळ दावेदार समजल्या जात होत्या. मात्र तांत्रिक अडचणीमुळे त्यांनी माघार घेतली.दुसरीकडे भाजपने कॅंाग्रेसचा बाजार उठविल्याने उमेदवारी घेण्यासाठी फारसे कुणी इच्छुक नसल्याचे समजते. त्यामुळे कॅंाग्रेसची उमेदवारी कुणाच्या गळ्यात मारल्या जाईल, याबाबत उत्सुकता लागली आहे. दरम्यान येत्या चोवीस तासात भाजप आपला उमेदवार घोषित करेल, अशी शक्यता आहे..यापार्श्वभूमीवर १७ जणांना नामांकन विकत घेतले. यात गतवेळी भाजपचे रामदास आंबटकर यांच्याकडून अवघ्या थोडा फरकाने पराभव झालेले इंद्रेशकुमार सराफ यांनीही कॅंाग्रेसच्या नावावर अर्ज घेतला आहे. या शिवाय याच मतदार संघातील माजी आमदार जैनुद्दीन जव्हेरी, वर्धा येथील शैलेश अग्रवाल, हिंगणाटचे पंढरी कापसे, राजुरचे नगराध्यक्ष अरुण धोटे, ब्रह्मपुरीतेच खेमराज तिडके, चिमूरचे सुधीर पंदीलवार यांनी उमेदवारी अर्ज कॅंाग्रेसच्या नावावर घेतला आहे..याशिवाय भआजपकडे नागपुरातील निखील मानापुरे, प्रकाश निमजे, वर्धा जिल्ह्यातील प्रेमदास बसंतानी, जगदीश मिहानी, ज्ञानेश्वर ढगे हे भाजपकडून लढण्यास इच्छुक आहे. त्यांनीही नामांकन अर्ज विकत घेतले. याशिवाय राष्ट्रवादी कॅंाग्रेसचे प्रकाश पाटील, अॅड. सुधीर कोठारी यांच्यासह प्रकाश ताकसांडे आणि शैलेंद्र दप्तरी या अपक्ष उमेदवारी अर्ज विकत घेतले..यापैकी नेमकी उमेदवारी कुणाला मिळेल, याकडे मतदारांचे आता लक्ष असले. अद्याप एकही नामांकन दाखल झालेले नाही. नामर्निदेशन दाखल करण्याची अंतिम तारीख १ जून २०२६ आहे. छाननी २ जून तर उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची तारीखी ४ जून आहे. मतदान १८ जून तर मतमोजणी २२ जून ला होईल.