Chandrapur Weather: चंद्रपुरात मुसळधार; वीज पडून युवकाचा मृत्यू

चंद्रपूरः चंद्रपूर जिल्ह्यात बुधवारी रात्रीपासून पाऊस सुरू आहे. गुरुवारी रात्रीपर्यंत पाऊस सुरूच आहे. जिल्ह्यातील दहा तालुक्यांत अतिवृष्टी झाली. चिमूर तालुक्यात शेतात जनावरे चराईसाठी गेलेल्या एका युवकाचा वीज पडून मृत्यू झाला. सुहास जयेंद्रथ काळे (वय २०) असे मृताचे नाव आहे. याच तालुक्यातील चकजाटेपार गावात घराची भिंत कोसळली. सुदैवाने या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. राजुरा तालुक्यातील नोकरी (बु.) माईन्स कॉलनी या मार्गावर असलेल्या नाल्यावरील पुलावर मोठ्या प्रमाणात पाणी वाहत आहे. .त्यामुळे हा मार्ग पहाटे सहा वाजेपासून बंद झाला आहे. सर्वाधिक पाऊस बल्लारपूर तालुक्यात १७८.३ मिमी झाला. जिल्ह्यातील चंद्रपूर, मूल, गोंडपिंपरी, ब्रह्मपुरी, सिंदेवाही, राजुरा, कोरपना, सावली, बल्लारपूर आणि जिवती तालुक्यांत अतिवृष्टी झाली. पावसाचा जोर बघता जिल्हा प्रशासनाने सकाळी शाळा, महाविद्यालयांना सुटी जाहीर केली. पावसाने चंद्रपूर-नागपूर मार्ग जलमय झाला. जिल्हा परिषद, आझाद बाग, तुकूम, बंगाली कॅम्प यासह अन्य भागातील रस्त्यांवर पावसाचे पाणी साचून होते..Russia-Ukraine Conflict : इराण-अमेरिका युद्ध सुरू असताना मध्येच युक्रेन-रशियाचं काय बिनसलं?.शहरातील सखल वस्त्यांतही पाणी शिरले होते. चंद्रपूर शहरात ७५ मिमी पावसाची नोंद झाली. मासेमारीसाठी गेलेला एक व्यक्ती नाल्यातून वाहून गेला. कैलास मेश्राम ( वय ४५ रा. नवेगाव वाघाडे) असे वाहून गेलेल्याचे नाव आहे. गोंडपिपरी तालुक्यातील नवेगाव वाघाडे येथील कैलास मेश्राम गुरुवारी सकाळी सहा वाजता मासेमारीसाठी नवेगाव–कोरंबी शेत परिसरातून वाहणाऱ्या नाल्यावर गेले होते..मात्र बराच वेळ उलटूनही ते घरी परतले नाहीत. त्यामुळे कुटुंबीयांना संशय आल्याने त्यांनी संबंधित ठिकाणी जाऊन शोध घेतला. घटनास्थळी कैलास मेश्राम यांची दुचाकी, चप्पल दिसून आली. मासेमारीसाठी वापरण्यात येणारे हातपेलणी पाण्यात पडलेली आढळून आली. दरम्यान कैलास मेश्राम यांचा कोणताही मागमूस लागला नाही. सततच्या पावसामुळे संबंधित नाला तुडुंब भरून वाहत आहे. पाण्याच्या प्रवाहात ते वाहून गेले असावेत, असा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे..यवतमाळ : हवामान विभागाने दिलेला मुसळधार पावसाचा इशारा तंतोतंत खरा ठरला. बुधवारी (ता. २९) मध्यरात्रीपासून सुरू झालेल्या संततधार पावसाने संपूर्ण जिल्ह्याला अक्षरशः झोडपून काढले. अनेक तास सुरू असलेल्या पावसामुळे नद्या-नाले पुन्हा प्रवाहित झाले असून धरणे व जलाशयांच्या पाणीसाठ्यात मोठी वाढ झाली आहे. पावसामुळे खरीप हंगामातील चिंतेत असलेल्या शेतकर्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे..Baner Drug Syringes : पुण्यातील बाणेरमध्ये ड्रग्ज माफियांचा सुळसुळाट? सेवा रस्त्यावर उघड्यावर सापडल्या वापरलेल्या सिरिंज; ड्रग्ज रॅकेटचा नागरिकांना दाट संशय.भंडारा : साकोली तालुक्यात अतिवृष्टी झाल्यामुळे चुलबंद नदीला पूर आला आहे.यामुळे साकोली व लाखांदूर तालुक्यातील अनेक रस्त्यांवरील वाहतूक बंद पडली आहे. साकोली व सानगडी येथे प्रत्येकी १५३ मिमी पाऊस झाला.लाखांदूर: मांदेड येथे नाल्याच्या पुराच्या पाण्यात बुडून ६६ वर्षीय वृद्धाचा मृत्यू झाल्याची दाट शंका व्यक्त केली जात आहे..श्रीराम मारोती भर्रे (वय ६६)असे या वृद्धाचे नाव आहे. गुरुवारी (ता. ३० ) सकाळी ११ वाजताच्या सुमारास श्रीराम भर्रे हे नेहमीप्रमाणे घराबाहेर पडले होते. दोन दिवसांच्या मुसळधार पावसामुळे गावालगत असलेल्या नाल्याला पूर आला आहे. श्री. भर्रे नाल्याजवळ गेले असता, पाय घसरून ते वेगाने वाहणाऱ्या पाण्याच्या प्रवाहात पडल्याचा संशय आहे. नाल्यातील पाण्याचा वेग आणि पुराची पातळी अधिक असल्याने शोधकार्यात अडथळे येत आहेत. वृद्धाचा मृतदेह अद्याप हाती लागलेला नाही. स्थानिक नागरिक आणि प्रशासन परिस्थितीवर लक्ष ठेवून शोधमोहीम राबवत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.