विदर्भ

Chandrapur News : पतीचं दुखणं बरं होईना, जमापुंजीही संपली; बिल कसं भरायचं? पैसे नसल्यानं पत्नीनं रुग्णालयातच संपवलं जीवन

Private Hospital Incident Maharashtra : यवतमाळ जिल्ह्यातील वणी येथील विकास पांढरे यांना मागील अनेक दिवसांपासून पाठिचा त्रास आहे. हा त्रास बरा व्हावा म्हणून त्यांची पत्नी मयुरी ही आपल्या पतीला घेऊन अनेक रुग्णालयांत धाव घेतली.
चंद्रपूर शहरातील तुकुम परिसरातल डॉ. कुलकर्णी रुग्णालयात उपचार घेत असलेल्या एका रुग्णाच्या पत्नीने एका खोलीत गळफास घेऊन आत्महत्या केली. ही घटना सोमवार (ता. १५) सकाळच्या सुमारास उघडकीस आली. मयुरी विकास पांढरे (वय २७) असे मृत महिलेचे नाव आहे. ती यवतमाळ जिल्ह्यातील वणी येथील रहिवासी आहे. पतीच्या उपचारासाठी पैशाची जुळवाजुळव करू न शकल्याने नैराश्यातून हे पाऊल उचलल्याचे बोलले जात आहे.

