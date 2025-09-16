Chandrapur News : पतीचं दुखणं बरं होईना, जमापुंजीही संपली; बिल कसं भरायचं? पैसे नसल्यानं पत्नीनं रुग्णालयातच संपवलं जीवन

चंद्रपूर शहरातील तुकुम परिसरातल डॉ. कुलकर्णी रुग्णालयात उपचार घेत असलेल्या एका रुग्णाच्या पत्नीने एका खोलीत गळफास घेऊन आत्महत्या केली. ही घटना सोमवार (ता. १५) सकाळच्या सुमारास उघडकीस आली. मयुरी विकास पांढरे (वय २७) असे मृत महिलेचे नाव आहे. ती यवतमाळ जिल्ह्यातील वणी येथील रहिवासी आहे. पतीच्या उपचारासाठी पैशाची जुळवाजुळव करू न शकल्याने नैराश्यातून हे पाऊल उचलल्याचे बोलले जात आहे..तुकूम परिसरात डॉ. कुलकर्णी यांचे खासगी रुग्णालय आहे. चंद्रपूरसह लगतच्या जिल्ह्यातील रुग्ण येथे उपचारासाठी येत असतात. यवतमाळ जिल्ह्यातील वणी येथील विकास पांढरे यांना मागील अनेक दिवसांपासून पाठिचा त्रास आहे. हा त्रास बरा व्हावा म्हणून त्यांची पत्नी मयुरी ही आपल्या पतीला घेऊन अनेक रुग्णालयांत धाव घेतली. औषधोपचार काळातील काही दिवस सोडले, तर पुन्हा दुखणे सुरू होत होते..Chandrapur News: कापणगावच्या भीषण अपघातात सहा जणांचा मृत्यू; पाचगावातील चारही मृतांना एकाच ठिकाणी दिला अखेरचा निरोप.मात्र, महागड्या उपचारामुळे पांढरे कुटुंबीयांची जमापुंजी संपली. परंतु, पाठिचे दुखणे बंद झाले नाही. अशात काही दिवसांपूर्वी विकास पांढरे यांना पुन्हा पाठिचा त्रास जाणवू लागला. त्यामुळे त्यांची पत्नी मयुरी ही पती विकासला घेऊन डॉ. कुलकर्णी रुग्णालयात आली. डॉक्टरांनी उपचारासाठी भरती व्हावे लागले, असा सल्ला दिला. पतीचा त्रास कमी होईल, या आशेने रुग्णालयात भरती होण्याचा निर्णय घेतला..डॉक्टरांनी विकास पांढरे यांच्यावर उचपार सुरूही केला. मात्र, रुग्णालयातून सुटी झाल्यानंतर बिलाच्या रकमेची कशी जुळवाजुळव करायची, हा विचार मयुरी पांढरे यांच्या डोक्यात सुरू होता. अशात मयुरीने मदतीसाठी आपल्या आईला रुग्णालयात बोलावून घेतले. मात्र, ती पैशाच्या जुळवाजुळवीच्या प्रश्नावर उत्तर शोधू शकली नाही. त्यामुळे पती उपचार घेत असलेल्या खोलीच्या लगतच्या दुसऱ्या खोलीत मयुरीने गळफास घेऊन जीवनयात्रा संपवली..Chandrapur Accident: मूल चंद्रपूर मार्गावर शासकीय वाहनावर ट्रकने जोरदार धडक; दोन नायब तहसीलदार आणि पाच कर्मचारी जखमी.ही घटना आज सकाळी उघडकीस आल्यानंतर रुग्णालयात एकच खळबळ उडाली. रुग्णालय व्यवस्थापनाने घटनेची माहिती रामनगर पोलिसांना देण्यात आली. पोलिसांनी तातडीने घटनास्थळ गाठून पंचनामा केला. मृतदेह उत्तरीय तपासणीसाठी पाठविला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.