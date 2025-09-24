'मला डॉक्टर व्हायचं नाही', MBBS प्रवेशाच्या आदल्या दिवशी संपवलं जीवन, NEET परीक्षेत ९९ टक्के

मला डॉक्टर व्हायचं नाहीय असं म्हणत एमबीबीएसला प्रवेश घेण्याआधीच एका १९ वर्षीय तरुणानं आत्महत्या केल्याच्या घटनेनं चंद्रपूरमध्ये खळबळ उडालीय. अनुराग अनिल बोरकर असं आत्महत्या केलेल्या तरुणाचं नाव आहे. नीट परीक्षेत त्याला ९९.९९ टक्के मिळाले होते. पण एमबीबीएसला प्रवेश घेण्याच्या एक दिवस आधीच त्यानं आयुष्य संपवलं. त्यानं एक चिठ्ठी लिहून ठेवली असून त्यात मला डॉक्टर व्हायचं नव्हतं असं म्हटलं होतं. अनुरागला उत्तर प्रदेशातील गोरखपूरमध्ये एका सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेश मिळाला होता. कॉलेजला जाण्याच्या आदल्या दिवशीच त्यानं मृत्यूला कवटाळलं. या घटनेमुळं त्याच्या कुटुंबियांना मोठा धक्का बसला आहे..चंद्रपूर जिल्ह्यातील सिंदेवही तालुक्यात नवारगाव इथं अनुराग त्याच्या आई-वडिलांसोबत राहत होता. NEET UG 2025च्या परीक्षेत त्यानं ९९.९९ टक्के मिळवले होते. ओबीसी कॅटेगरीत ऑल इंडिया १४७५ रँक मिळाली होती. नीटमध्ये चांगल्या गुणांच्या जोरावर त्याला उत्तर प्रदेशातील गोरखपूर इथं सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेशही मिळाला होता..मदत नको, प्रचार आवरा! बळीराजावर आभाळ कोसळलंय, जीवनावश्यक वस्तूंच्या किटवर नेत्यांनी छापले फोटो.पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गोरखपूरला जाण्याआधी रात्रीच त्यानं गळफास घेत आत्महत्या केली. मंगळवारी पहाटे ते निघणार होते. मध्यरात्री जेव्हा अनुरागच्या आईला जाग आली तेव्हा अडीच वाजण्याच्या सुमारास अनुरागच्या खोलीत लाइट सुरू असल्याचं दिसलं. खोलीचा दरवाजा उघडताच समोर अनुरागचा मृतदेह पंख्याला गळफास घेतलेल्या अवस्थेत दिसला. अनुरागच्या आईने पती अनिल बोरकर यांना माहिती दिली. त्यानंतर दोघांनीही अनुरागला खाली उतरवलं, पण त्याचा मृत्यू झाला होता..Buldhana : चार वर्षांपासूनचे प्रेमसंबंध, हॉटेलच्या खोलीत प्रियकराने आधी प्रेयसीची हत्या केली, नंतर स्वत:ला संपवलं.दहावीपर्यंत अनुरागचं शिक्षण हे सिंदेवाही इथं देवयानी इंटरनॅशनल स्कूलमध्ये झालं होतं. त्यानंतर बारावीचं शिक्षण नागपूरच्या सेंट पॉल ज्युनिअर कॉलेजमध्ये पूर्ण केलं. त्यानंतर नीट परीक्षेचा मन लावून अभ्यास केला. नीट परीक्षेत लख्ख यश मिळाल्यानंतरही अनुरागने असं टोकाचं पाऊल उचलल्यानं हळहळ व्यक्त केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.