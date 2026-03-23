Datta Meghe Death: मुख्यमंत्री, गडकरींसह सर्वपक्षीय नेत्यांनी घेतले अंत्यदर्शन; माजी खासदार दत्ता मेघे यांच्या निधनाने जिल्ह्यात पसरली शोककळा!

नागपूर : विदर्भाच्या राजकीय, शैक्षणिक आणि सामाजिक क्षेत्रातील उत्तुंग व्यक्तिमत्त्व, माजी खासदार व लोकनेते दत्ता मेघे यांच्या निधनाने संपूर्ण नागपूर जिल्ह्यावर शोककळा पसरली आहे. रात्री सव्वाआठ वाजताच्या दरम्यान निधन झाल्याचे कळल्यानंतर खामला येथील 'मेघे हाऊस' या त्यांच्या निवासस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींसह सर्वपक्षीय नेत्यांनी धाव घेत लाडक्या नेत्याचे अंत्यदर्शन घेत भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण केली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस रात्री नऊ वाजताचा कार्यक्रम संपल्यानंतर थेट दत्ता मेघे यांच्या निवासस्थानी पोहोचले. त्यांच्यासोबत पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनीही निवासस्थानी भेट देऊन मेघे परिवाराचे सांत्वन केले. काँग्रेसचे माजी प्रदेशाध्यक्ष व आमदार नाना पटोले, आमदार डॉ. आशिष देशमुख, आमदार ॲड. अभिजित वंजारी, आमदार चरणसिंग ठाकूर, आमदार किशोर जोरगेवार, माजी न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे, शिवसेना नेते किरण पांडव यांनी आदरांजली वाहिली. रात्री नऊ वाजताच्या सुमारास खामला परिसरात त्यांच्या अंत्यदर्शनासाठी राजकीय क्षेत्रातील दिग्गजांसह शैक्षणिक क्षेत्रातील मान्यवर आणि कार्यकर्त्यांची मोठी गर्दी दिसून आली..लोकनेता हरपला : महापौर नीता ठाकरेगेल्या पाच दशकांपासून राजकीय, सामाजिक व शैक्षणिक क्षेत्रात कर्तृत्वाची मोहर उमटविणारे माजी खासदार दत्ता मेघे यांच्या निधनाने लोकनेता हरपला आहे, अशा शब्दात महापौर नीता ठाकरे यांनी शोक संवेदना व्यक्त केल्या. दत्ता मेघे यांनी अत्यंत कठीण परिस्थितीला सामोरे जात राजकीय क्षेत्रात अजातशत्रू नेते म्हणून ओळख निर्माण केली. त्यांच्या निधनाने राजकीय, सामाजिक व शैक्षणिक क्षेत्राची अपरिमित हानी झाल्याचे महापौर ठाकरे म्हणाल्या..दानशूर व्यक्तिमत्त्व हरपले : आमदार ॲड. वंजारीमाजी खासदार दत्ता मेघे दानशूर व्यक्तिमत्त्व म्हणून ओळखले जात. त्यांनी विदर्भातील अनेकांना सर्वतोपरी मदत केली. त्यांच्या मदतीतून अनेकांचे संसार उभे झाले. याशिवाय लाखो विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणून त्यांच्या जीवनाला नवा आयाम दिला. त्यांचा नम्र स्वभाव आणि माणुसकीची जपवणूक करणारा नेता आपल्यातून गेल्याने विदर्भाचे मोठे नुकसान झाल्याची भावना आमदार ॲड. अभिजित वंजारी यांनी व्यक्त केली..वटवृक्ष कोसळला : दयाशंकर तिवारीशिक्षण महर्षी दत्ता मेघे यांच्या निधनाने विदर्भाच्या शैक्षणिक आणि सामाजिक क्षेत्रातील एक महान वटवृक्ष कोसळला असून जनतेचा ध्यास घेणाऱ्या महान पर्वाचा अंत झाल्याची भावना भाजपचे शहराध्यक्ष दयाशंकर तिवारी यांनी व्यक्त केली. शून्यातून विश्व निर्माण करून, अत्यंत गरिबीतून वर आलेल्या या मोठ्या मनाच्या माणसाने आपली संपत्ती जनतेसाठी 'ट्रस्ट' म्हणून जनतेच्या सेवेसाठी अर्पण केली, हे त्यांचे कार्य थक्क करणारे असल्याचे ते म्हणाले.