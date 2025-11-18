विदर्भ

Amravati Local Body Election : मुख्यमंत्री फडणवीसांचे मामेभाऊ नगरसेवक पदासाठी मैदानात, भाजपनं दिलं तिकीट

Chikhaldara Municipal Election : अमरावतीत नगरपरिषद, नगरपंचायत निवडणूक स्वबळावर लढवण्याचा निर्णय भारती जनता पक्षाने केला आहे. त्यासाठी त्यांनी उमेदवारांच्या नावाची घोषणा केली आहे. यात त्यांनी मुख्यमंत्र्यांचे मामेभाऊ अल्लाद कलोती यांना नगरसेवक पदासाठी उमेदवारी देण्यात आली आहे.
esakal

Shubham Banubakode
Updated on

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे मामेभाऊ अल्लाद कलोती आता निवडणुकीच्या रिंगणात उतणार आहेत. त्यांनी चिखलदरा नगरपरिषदेत नगरसेवकपदाची निवडणूक लढण्याचा निर्णय घेतला आहे. पांढरी प्रभाग क्रमांक 10 ब मधून अल्लाद कलोती हे नगरसेवक पदासाठी भारतीय जनता पार्टीचे अधिकृत उमेदवार आहेत. अल्लाद कलोती हे पहिल्यांदाच निवडणुकीच्या रिंगण्यात उतरल्याने सर्वांच्या नजरा या निडणुकीकडे लागल्या आहेत. याबाबत राजकीय वर्तुळात विविध चर्चांनाही उधाण आलं आहे.

Devendra Fadnavis
Amravati
election
chikhaldara
Amravati District

