Amravati Local Body Election : मुख्यमंत्री फडणवीसांचे मामेभाऊ नगरसेवक पदासाठी मैदानात, भाजपनं दिलं तिकीट

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे मामेभाऊ अल्लाद कलोती आता निवडणुकीच्या रिंगणात उतणार आहेत. त्यांनी चिखलदरा नगरपरिषदेत नगरसेवकपदाची निवडणूक लढण्याचा निर्णय घेतला आहे. पांढरी प्रभाग क्रमांक 10 ब मधून अल्लाद कलोती हे नगरसेवक पदासाठी भारतीय जनता पार्टीचे अधिकृत उमेदवार आहेत. अल्लाद कलोती हे पहिल्यांदाच निवडणुकीच्या रिंगण्यात उतरल्याने सर्वांच्या नजरा या निडणुकीकडे लागल्या आहेत. याबाबत राजकीय वर्तुळात विविध चर्चांनाही उधाण आलं आहे. .कलोती याचं नाव यापूर्वी नगराध्यक्ष पदासाठी समोर आलं होतं. मात्र राजकीय गणित पाहता त्यांनी नगराध्यक्ष पदाच्या शर्यतीतून माघार घेत नगरसेवक पदासाठी निवडणूक लढण्याचा निर्णय घेतला. अल्लाद कलोती विजयी झाल्यास त्यांना उपनगराध्यक्ष पदाची संधी त्यांना मिळणार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे कलोती हे मुख्यमंत्र्यांचे सख्खे मामेभाऊ असल्याने या निवडणुकीला एक वेगळं महत्त्व प्राप्त झालं आहे..CM Devendra Fadnavis: मित्रपक्षांना शत्रू समजू नका; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा पदाधिकाऱ्यांना सल्ला, युती म्हणून एकत्र लढणार.अमरावतीत नगरपरिषद, नगरपंचायत निवडणूक स्वबळावर लढवण्याचा निर्णय भारती जनता पक्षाने केला आहे. त्यासाठी त्यांनी नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवारांची अधिकृत घोषणादेखील केली आहे. त्यानुसार भाजपाने अंजनगाव सुर्जीमधून अविनाश गायगोले, चिखलदऱ्यातून राजेंद्रसिंह सोमवंशी, अचलपूरमधून रुपाली अभय माथने, दर्यापूरमधून नलिनी प्रकाश भारसाकळे, चांदूर बाजारमधून कांता अहीर, चांदूर रेल्वेमधून स्वाती मेटे, मोर्शीमधून रश्मी उमाले, वरूडमधून ईश्वर सलामे, शेंदूरजना घाटमधून सवर्णा वरखेडे, धामणगाव रेल्वेतून अर्चना रोठे, नांदगाव खंडेश्वरमधून स्वाती पाठक आणि धारणीतून सुनील चौथमल, यांना उमेदवारी दिली आहे. .Amravati News : पहिल्यांदाच जीमला गेला अन् काळानं घात केला, २० वर्षीय तरुणाचा हृदयविकारानं मृत्यू, काय घडलं?.दरम्यान, भारतीय जनता पक्षाने स्वबळावर निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला आहे, तर ठाकरे बंधूंनी युतीतून ही निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यांनी दर्यापूर आणि अंजनगाव सुर्जी येथे युतीचे उमेदवार जाहीर केले आहेत. त्यांनी दर्यापुरातून नगराध्यक्ष पदासाठी भावना भुतडा यांना उमेदवारी दिली आहे. तर अंजनगाव सुर्जी येथून शिवसेना उबाठा गटाचे आमदार गजानन लवटे यांचे पुत्र यश लवटे यांना नगराध्यक्ष पदासाठी युतीची उमेदवारी जाहीर करण्यात आली आहे.