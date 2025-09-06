Melghat News : बालकाच्या टीचभर पोटावर ढिगभर चटके; महिला भूमकावर गुन्हा दाखल, मेळघाटच्या चोपान गावातील प्रकार

अचलपूर - मेळघाटातील चौराकुंड ग्रामपंचायत अंतर्गत येत असलेल्या चोपान गावात एक महिना बालकाच्या टीचभर पोटावर ढिगभर चटके दिल्याचा अघोरी प्रकार आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या भेटीदरम्यान उघडकीस आला. मेळघाटात अशा घटना वारंवार घडत असल्याने आरोग्य विभागाच्यावतीने भूमका विरोधात पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आली आहे..धारणी तालुक्यातील हरिसाल प्राथमिक आरोग्यकेंद्रांतर्गत येत असलेल्या अतिदुर्गम चोपान गावात अघोरी उपचाराच्या नावाखाली एका महिन्याच्या बाळाच्या पोटावर चटके दिल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला. तीन दिवसांपासून बाळाला शौचास झाली नसल्याने या बालकास भूमकाकडे नेण्यात आले. यावेळी भूमकाने उपचाराच्या नावाखाली बाळाला गरम विळ्याने चटके दिले. ही माहिती आरोग्य विभागाच्या कर्मचाऱ्यांना तपासणीदरम्यान पोट फुगलेले आणि चटके दिल्याचे दिसून आले. पालकांना विचारणा केली असता भूमकाने बाळाच्या पोटावर गरम विळ्याचे चटके दिले, परंतु काही फरक पडला नाही, असे सांगितले..हे ऐकताच वैद्यकीय पथकाने तत्काळ बाळाला हरिसाल येथील प्राथमिक आरोग्यकेंद्रात उपचारासाठी दाखल केले. याठिकाणी वैद्यकीय अधिकारी डॉ. वैष्णवी हरणे यांनी प्राथमिक उपचार करून लगेच बाळाला धारणी उपजिल्हा रुग्णालयात उपचारासाठी हलविले. त्याठिकाणी बाळावर उपचार करून सुटी देण्यात आली..आरोग्य कर्मचारी, आशासेविका आपली सेवा प्रामाणिकपणे देत असताना सुद्धा मेळघाटात अंधश्रद्धा कमी होताना दिसत नाही. त्यामुळे आरोग्य विभागातील अधिकाऱ्यांनी त्या भूमकाची तक्रार धारणी पोलिस ठाण्यात केली. त्यानंतर पोलिसांनी महिला भूमकावर गुन्हा दाखल केल्याची माहिती धारणी पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक अवतारसिंग चव्हाण यांनी दिली..आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या गृहभेटीदरम्यान बाळाच्या पोटावर चटके दिल्याचा प्रकार उघडकीस आला. सध्या बाळाची प्रकृती स्थिर आहे. या घटनेनंतर तालुका वैद्यकीय अधिकारी यांच्या मार्गदर्शनानुसार महिला भूमकाची पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे.- डॉ. वैष्णवी हरणे, वैद्यकीय अधिकारी, प्राथमिक आरोग्यकेंद्र, हरिसाल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.