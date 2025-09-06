विदर्भ

Melghat News : बालकाच्या टीचभर पोटावर ढिगभर चटके; महिला भूमकावर गुन्हा दाखल, मेळघाटच्या चोपान गावातील प्रकार

मेळघाटातील चोपान गावात एक महिन्याच्या बालकाच्या टीचभर पोटावर ढिगभर चटके दिल्याचा अघोरी प्रकार आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या भेटीदरम्यान उघडकीस आला.
blows of the hot sickle

blows of the hot sickle

sakal

राज इंगळे
Updated on

अचलपूर - मेळघाटातील चौराकुंड ग्रामपंचायत अंतर्गत येत असलेल्या चोपान गावात एक महिना बालकाच्या टीचभर पोटावर ढिगभर चटके दिल्याचा अघोरी प्रकार आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या भेटीदरम्यान उघडकीस आला. मेळघाटात अशा घटना वारंवार घडत असल्याने आरोग्य विभागाच्यावतीने भूमका विरोधात पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आली आहे.

Loading content, please wait...
Achalpur
crime
melghat
Beating
children
Woman

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com