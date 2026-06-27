विदर्भ

दुचाकीवर आई-वडील नशेत, ४ महिन्यांचे बाळ रस्त्यावर पडलं; ४०० मीटरपर्यंत लक्षातच आलं नाही, नंतर... पोलिसांनी सांगितली धक्कादायक घटना

Chandrapur News: महाराष्ट्रातील चंद्रपूर जिल्ह्यात, एका मद्यधुंद जोडप्याच्या निष्काळजीपणामुळे चार महिन्यांच्या बाळाचा जीव धोक्यात आला. पोलिसांच्या तत्पर कारवाईमुळे बाळाचा जीव वाचला.
Baby Fell From Mother's Lap

Baby Fell From Mother's Lap

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

महाराष्ट्रातील चंद्रपूर जिल्ह्यातील भिसी येथे एक धक्कादायक घटना घडली आहे. दारूच्या नशेत असलेल्या एका जोडप्याच्या निष्काळजीपणामुळे चार महिन्यांचे बाळ धावत्या दुचाकीवरून रस्त्यावर पडले. धक्कादायक बाब म्हणजे सुमारे ४०० मीटरपर्यंत आपला मुलगा रस्त्यावर पडला आहे, हे त्याच्या आई-वडिलांच्या लक्षातच आले नाही. जर वाटसरूंनी मुलाला वेळेवर पाहिले नसते आणि पोलीस तात्काळ पोहोचले नसते, तर या घटनेचे एका मोठ्या दुर्घटनेत रूपांतर होऊ शकले असते.

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