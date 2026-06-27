दुचाकीवर आई-वडील नशेत, ४ महिन्यांचे बाळ रस्त्यावर पडलं; ४०० मीटरपर्यंत लक्षातच आलं नाही, नंतर... पोलिसांनी सांगितली धक्कादायक घटना

महाराष्ट्रातील चंद्रपूर जिल्ह्यातील भिसी येथे एक धक्कादायक घटना घडली आहे. दारूच्या नशेत असलेल्या एका जोडप्याच्या निष्काळजीपणामुळे चार महिन्यांचे बाळ धावत्या दुचाकीवरून रस्त्यावर पडले. धक्कादायक बाब म्हणजे सुमारे ४०० मीटरपर्यंत आपला मुलगा रस्त्यावर पडला आहे, हे त्याच्या आई-वडिलांच्या लक्षातच आले नाही. जर वाटसरूंनी मुलाला वेळेवर पाहिले नसते आणि पोलीस तात्काळ पोहोचले नसते, तर या घटनेचे एका मोठ्या दुर्घटनेत रूपांतर होऊ शकले असते. .पोलिसांच्या तत्पर कारवाईमुळे मुलाचा जीव वाचला. मुलाला किरकोळ दुखापत झाली असून तो सध्या सुरक्षित असल्याचे सांगण्यात येत आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, ही घटना बुधवारी रात्री भिसी बायपासवरील मौली ढाब्याजवळ घडली. फूलचंद राऊत आणि त्यांची पत्नी मीरा राऊत हे त्यांच्या चार महिन्यांच्या मुलाला आणि अडीच वर्षांच्या मुलीला घेऊन नागपूरजवळील नंदा येथून चिमूरमधील एका नातेवाईकाच्या घरी स्प्लेंडर मोटरसायकलने प्रवास करत होते. दोघांनीही दारू प्यायली होती..Political Row : संजय राऊत यांच्या वक्तव्यांवर ज्योती वाघमारे यांचा जोरदार हल्लाबोल; ठाकरे गटाची ‘वैचारिक दिवाळखोरी’ उघडी पडल्याचा आरोप.पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, प्रवासादरम्यान चार महिन्यांचे बाळ आईच्या मांडीवर बसले होते. अचानक ते मांडीवरून निसटून रस्त्यावर पडले. मात्र, दारूच्या नशेत असलेल्या त्या जोडप्याला या घटनेची अजिबात जाणीव नव्हती. बाईक सुमारे ४०० मीटर पुढे गेली. रस्त्याची खराब स्थिती आणि नशेत असल्यामुळे, बाईकवरील नियंत्रणही सुटून ती घसरली. ते जोडपे आणि त्यांची अडीच वर्षांची मुलगी रस्त्यावर फेकले गेले. असे असूनही, त्यांचा चार महिन्यांचा मुलगा खूप मागे रस्त्यावर पडला आहे, हे त्यांच्या लक्षात आले नाही..राष्ट्रीय महामार्गावरून जाणाऱ्या काही लोकांच्या लक्षात आले की एक मूल रस्त्यावर पडले आहे. त्यांनी तात्काळ मुलाला सुरक्षित ठिकाणी नेले आणि भिसी पोलिसांना माहिती दिली. त्यांनी असेही कळवले की, थोड्या अंतरावर रस्त्याच्या कडेला एक जोडपे जखमी अवस्थेत पडले होते. माहिती मिळताच, पोलीस स्टेशन ऑफिसर मंगेश भोंगडे, सब-इन्स्पेक्टर रवींद्र वाघ आणि त्यांचे पथक तात्काळ घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिसांनी सर्वप्रथम चार महिन्यांच्या बाळाला सुरक्षितपणे रुग्णालयात दाखल केले, जिथे डॉक्टरांनी त्याच्यावर उपचार सुरू केले. .TET पेपरफुटी प्रकरणी पहिली कारवाई, भिवंडीतून तीन आरोपींना अटक; पेपर लीक करणारे हात नेमके कुणाचे? .वेळेवर उपचार मिळाल्याने त्याचा जीव वाचला. त्यानंतर पोलिसांनी जखमी जोडप्याला आणि त्यांच्या मुलीला तातडीने रुग्णालयात दाखल केले. तपासादरम्यान असे आढळून आले की, ती मुलगी त्यांचीच होती; ती बाईकवरून पडून सुमारे ४०० मीटर मागे रस्त्यावर पडली होती. पोलिस अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, जर वाटसरू सतर्क नसते किंवा माहिती देण्यास उशीर केला असता, तर मागून येणाऱ्या वाहनांची धडक बसून त्या निष्पाप मुलाचा जीव गेला असता..स्टेशन हाऊस ऑफिसर मंगेश भोंगडे यांनी सांगितले की, फूलचंद राऊत आणि मीरा राऊत यांना एकूण आठ मुले आहेत. ते दारूच्या नशेत होते आणि चिमूर येथील एका नातेवाईकाच्या घरी जात होते. रस्त्याची खराब अवस्था आणि नशेत असल्यामुळे, त्यांचा चार महिन्यांचा मुलगा आईच्या मांडीवरून रस्त्यावर पडला हे त्यांच्या लक्षातही आले नाही. पोलिसांनी मद्यपान करून वाहन चालवण्याच्या कायद्यान्वये त्या जोडप्यावर गुन्हा दाखल केला आहे. या घटनेत ते जोडपे, त्यांची मुलगी आणि ते बाळ किरकोळ जखमी झाले. सर्वांवर वैद्यकीय उपचार करण्यात आले..Water Project: 'जलजीवन'ला बूस्टर डोस! २२,८९८ कोटींचा अतिरिक्त निधी, राज्य सरकारचा निर्णय .या घटनेने पुन्हा एकदा हे सिद्ध केले आहे की, मद्यपान करून वाहन चालवणे हा केवळ कायद्याचा भंग नाही, तर ते एक बेजबाबदार कृत्य आहे, ज्यामुळे स्वतःच्या, तसेच निष्पाप मुलांच्या आणि इतरांच्या जीवाला गंभीर धोका निर्माण होतो. पोलिसांनी जनतेला मद्यपान करून वाहन चालवणे टाळण्याचे आणि मुलांसोबत प्रवास करताना अत्यंत सावधगिरी बाळगण्याचे आवाहन केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.