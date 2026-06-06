Chandrapur: भरधाव एसटीच्या धडकेत महिलेचा मृत्यू

चिमूर: चिमूर बसस्थानक परिसरात झालेल्या भीषण अपघातात एका महिलेचा घटनास्थळीच मृत्यू झाला. मृत महिलेचे नाव वनिता सुरेश शेंद्रे (वय ६०, रा. कोजबी, ता. नागभीड) असे आहे..वनिता शेंद्रे या माणिकनगर, पावसी आंबा येथे झोपडी करून राहत होत्या. ४ जून रोजी सकाळी त्या खडसंगी येथे भीक मागण्यासाठी गेल्या होत्या. सायंकाळी त्या चिमूर बसस्थानकावर परतल्या..Cockroach Janata Party: दिल्लीत ‘कॉक्रोच’ची एन्ट्री! जंतरमंतरवरील आंदोलनाला पोलिसांची परवानगी; हजारो युवक जमणार.बसस्थानकावरून आपल्या झोपडीकडे जात असताना अमरावतीकडून चिमूरकडे येणारी एमएच-१४ एमएच-३५०१ क्रमांकाची बस भरधाव वेगात आली. चालकाचे नियंत्रण सुटल्याने बसने वनिता शेंद्रे यांना जोरदार धडक दिली. या अपघातात बसचे समोरील चाक पोटावरून गेल्याने महिलेचा जागीच मृत्यू झाला..घटनेची माहिती मिळताच पोलिस निरीक्षक दिनेश लबडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस उपनिरीक्षक प्रकाश दरेकर, पोलिस शिपाई भास्कर आत्राम, फाल्गुन परचाके, प्रफुल वर्टी आणि गणेश वाघ यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. मृतदेह वाहनाखालून बाहेर काढून उपजिल्हा रुग्णालयात पाठविण्यात आला. .मुलीच्या वादाचं प्रकरण, २२ वर्षीय कॉलेज तरुणाकडे गुन्हा दाखल न करण्यासाठी लाचेची मागणी; APIसह हवालदाराला अटक.त्यानंतर पंचनामा करून गुन्हा दाखल करण्यात आला. मृतकाच्या पश्चात मुलगा संदीप शेंद्रे, मुलगी काजल शेंद्रे असा परिवार आहे. आईच्या अकाली निधनामुळे दोन्ही मुलांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला असून त्यांच्या समोर उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.