विदर्भ

Chandrapur: भरधाव एसटीच्या धडकेत महिलेचा मृत्यू

Elderly Woman Dies in ST Bus Accident in Chimur: बसचे नियंत्रण सुटल्याने झालेल्या या अपघातात महिलेच्या पोटावरून चाक गेल्याने घटनास्थळीच मृत्यू झाला असून पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे.
Chandrapur

Chandrapur

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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चिमूर: चिमूर बसस्थानक परिसरात झालेल्या भीषण अपघातात एका महिलेचा घटनास्थळीच मृत्यू झाला. मृत महिलेचे नाव वनिता सुरेश शेंद्रे (वय ६०, रा. कोजबी, ता. नागभीड) असे आहे.

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