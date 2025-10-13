मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या बैठकीसाठी चक्क महाविद्यालयाला सुट्टी? युवक काँग्रेस आक्रमक, शिक्षण संस्थेवर कारवाईची मागणी

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज अमरावती दौऱ्यावर आहेत. यावेळी त्यांनी शिक्षक मतदारसंघ निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पदाधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. मात्र, ही बैठक पक्षकार्यालयात आयोजित न करता एका महाविद्यालयात परिसरात आयोजित करण्यात आली. त्यामुळे ही बैठक वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. .मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीसाठी महाविद्यालयाला सुट्टी देत विद्यार्थ्यांचं शैक्षणिक नुकसान केल्याचा आरोप आता युवक काँग्रेसच्यावतीने करण्यात आला आहे. याचे राजकीय पडसाद जिल्ह्याच्या राजकारणात उमटण्याची शक्यता आहे. यासंदर्भात युवक काँग्रसचे उपाध्यक्ष अक्षय साबळे यांनी गंभीर आरोप केले आहेत..CM Devendra Fadnavis: एका SMS वर दिल्लीपासून दुबईपर्यंत सूत्रे हलली अन् शेतमजूर दांपत्याला घडविले मुलाचे अंत्यदर्शन.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची ही बैठक विदर्भ युथ वेल्फेअर सोसायटीच्या प्रो. राम मेघे अभियांत्रिकी महाविद्यालयात आयोजित करण्यात आली. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका आणि येणाऱ्या अमरावती विभाग शिक्षक मतदारसंघ निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ही बैठक घेण्यात आली. मात्र, एका महाविद्यालयात राजकीय कार्यक्रम आयोजित करण्यात आल्याने आता वाद निर्माण झाला आहे..यासंदर्भात बोलताना युवक काँग्रसचे उपाध्यक्ष अक्षय साबळे म्हणाले, ''विदर्भ युथ वेल्फेअर सोसायटी ही एक अत्यंत प्रतिष्ठित शिक्षण संस्था आहे. याच सोसायटीच्या प्रो. राम मेघे कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग महाविद्यालयाच्या आवारात भाजपाचा राजकीय कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे. महाविद्यालय परिसरात राजकीय कार्यक्रम आयोजित करत तसेच महाविद्यालयाला सुट्टी देत अध्यक्षांनी त्यांच्या पदाचा गैरवापर केला आहे.''.CM Devendra Fadnavis: डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे आंबडवेत जागतिक दर्जाचे स्मारक : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस; चिपळूण, खेड न्यायालयांना नवीन इमारती.पुढे ते म्हणाले, ''अध्यक्षांनी स्वत:च्या राजकीय फायद्यासाठी विद्यार्थ्यांना सुट्टी देत त्याचं शैक्षणिक नुकसान केले आहे. तसेच व्यवस्थापनाने या शैक्षणिक संस्थेच्या संपूर्ण कर्मचाऱ्यांचा वापर एका राजकीय कार्यक्रमासाठी केला आहे. कॉलेजच्या आवारातील ही बेकायदेशीर असून एआयसीटीईच्या आणि यूजीसीच्या नियमांचे उल्लंघन आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी'', अशी मागणीही त्यांनी युवक काँग्रेसच्यावतीने केली आहे..दरम्यान, यासंदर्भात महाविद्यालयाच्या व्यवस्थापनाच्यावतीने अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया किंवा स्पष्टीकरण देण्यात आलेलं नाही. मात्र, यावरून आता जिल्ह्यातील राजकीय वातावरण तापण्याची शक्यता आहे. याबाबत आता राजकीय प्रतिक्रिाय उमटण्याचीदेखील शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.