विदर्भ

मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या बैठकीसाठी चक्क महाविद्यालयाला सुट्टी? युवक काँग्रेस आक्रमक, शिक्षण संस्थेवर कारवाईची मागणी

CM Devendra Fadnavis Meeting in College Sparks Controversy : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची ही बैठक विदर्भ युथ वेल्फेअर सोसायटीच्या प्रो. राम मेघे अभियांत्रिकी महाविद्यालयात आयोजित करण्यात आली होती. मात्र, ही बैठक आता वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे.
CM Devendra Fadnavis Meeting in College Sparks Controversy

CM Devendra Fadnavis Meeting in College Sparks Controversy

esakal

Shubham Banubakode
Updated on

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज अमरावती दौऱ्यावर आहेत. यावेळी त्यांनी शिक्षक मतदारसंघ निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पदाधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. मात्र, ही बैठक पक्षकार्यालयात आयोजित न करता एका महाविद्यालयात परिसरात आयोजित करण्यात आली. त्यामुळे ही बैठक वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे.

Loading content, please wait...
Devendra Fadnavis
Amravati

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com