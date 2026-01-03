विदर्भ
Accident News: मुरदोलीजवळ सीएनजी सिलिंडर भरलेला ट्रेलर उलटला; वाहतूक ठप्प, सिलेंडर लिक झाला अन् नेमकं काय घडलं!
Traffic Blocked due to CNG Truck Accident: मुरदोलीजवळ सीएनजी ट्रेलर उलटल्याने वाहतूक ठप्प, सिलेंडर लिकमुळे अपघाताची भीती
गोरेगाव (जि. गोंदिया): सीएनजी सिलिंडर भरलेला ट्रेलर रस्त्याच्या मधोमध उलटून सिलिंडरमधून गॅस लिक झाल्याची घटना शनिवारी (ता. ३) सायंकाळी साडेचारच्या सुमारास गोंदिया-कोहमारा राष्ट्रीय राज्य महामार्गावरील मुरदोली जंगल शिवारातील वाघदेव देवस्थान परिसरात घडली. रस्त्याच्या मधोमध ट्रेलर उलटल्याने बराचवेळ वाहतूक ठप्प झाली होती.