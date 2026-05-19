विधानपरिषद निवडणुकीपूर्वी काँग्रेसला मोठा धक्का, अमरावतीतील बड्या नेत्याचा पक्षाला रामराम, दुय्यम वागणूक मिळत असल्याचा आरोप...

अमरावती : गेल्या अनेक वर्षांपासून काँग्रेस पक्ष मजबूत स्थितीत असलेल्या दर्यापूर तालुक्याचे काँग्रेसचे मोठे नेते सुधाकर भारसाकळे यांनी पक्षातील अंतर्गत गटबाजीला कंटाळून तसेच जिल्हास्तरावरील नेत्यांच्या दुय्यम वागणुकीमुळे काँग्रेसच्या तालुकाध्यक्ष पदाचा राजीनामा वरिष्ठांकडे सुपूर्द केला. या घडामोडीमुळे दर्यापुरातच नव्हे तर जिल्ह्यात खळबळ उडाली आहे. .दर्यापूर तालुक्यातील सहकारातील सर्व संस्था काँग्रेसच्या ताब्यात खेचून आणण्यात तथा दर्यापूर नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष पदासह नगरसेवक पदे ही काँग्रेसकडे खेचून आणण्यात सुधाकर भारसाकळे यांचा महत्त्वाचा वाटा राहिलेला आहे. अमरावती जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष, दर्यापूर तालुक्यातील विविध कार्यकारी सोसायट्या, सामाजिक संघटना तथा दर्यापुरात सर्वधर्मीय लोकांना काँग्रेसकडे वळवण्यासाठी त्यांनी महत्त्वाचे कार्य करीत दर्यापूरमध्ये काँग्रेसची एकहाती सत्ता मिळवली आहे.तालुक्यातील सामान्य नागरिकांचा मोठा पाठिंबा भारसाकळे यांना आहे. यामुळे पुढील काळात काँग्रेसच्या हातातून एकमेव काँग्रेसचा बालेकिल्ला म्हणून ओळख असलेला 'दर्यापूर तालुका' जाण्याची शक्यता आहे.. अमरावती जिल्ह्यात काँग्रेसच्या भल्याभल्यांना जे जमले नाही ते सुधाकर भारसाकळे यांनी दर्यापूर तालुक्यात करून दाखवल्याने अमरावती जिल्ह्यातील वरिष्ठ नेत्यांमध्ये या व्यक्तिमत्त्वाबद्दल जळफळाट निर्माण झाला होता. सुधाकर भारसाकळे यांच्या सतत यश मिळविण्याच्या वृत्तीमुळे आपले पद धोक्यात येईल का, अशी भीती वरिष्ठांना वाटू लागल्याने जिल्हा नेत्यांनी दर्यापूर तालुका काँग्रेसमध्ये ढवळाढवळ करणे सुरू केले. त्यामुळे हळूहळू भारसाकळे यांचे महत्त्व कमी करण्यात त्यांना यश आले.. नुकत्याच पार पडलेल्या दर्यापूर नगरपालिकेत वरिष्ठांच्या आशीर्वादाने नगरसेवकांमध्ये दुफळी निर्माण करून श्री. भारसाकळे यांना कमजोर करण्याचा सुद्धा प्रयत्न झाल्याचा आरोप आहे. सततची गटबाजी व डावलण्याच्या स्थितीमुळे ते हतबल झाले. परिणामी काँग्रेस सोडण्याचा विचार पक्का करीत काल सायंकाळी त्यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा वरिष्ठांकडे सुपूर्द करीत काँग्रेसला रामराम करण्याचा निर्णय जाहीर केला. राजीनामा दिला असला तरी अजूनही तो स्वीकृत झाला नसल्याचे सांगण्यात येत असून वरिष्ठ स्तरावरून सुधाकर भारसाकळे यांना समजाविण्याचे तथा राजीनाम्याचा निर्णय मागे घेण्याचे प्रयत्न काँग्रेस नेत्यांकडून होत आहेत..गेल्या अनेक दिवसांपासून जिल्हा काँग्रेस पदाधिकाऱ्यांकडून दर्यापूर तालुक्यातील नियुक्त्यांमध्ये सतत ढवळाढवळ सुरू असून अपमानित केल्या जात आहे. कोणत्याही निर्णय प्रक्रियेची माहितीसुद्धा मला देण्यात येत नाही. या सततच्या डावलण्याच्या व अपमानित करण्याच्या जिल्हा नेत्यांच्या मानसिकतेमुळे मी काँग्रेस सोडण्याचा विचार केला असून माझा तालुकाध्यक्ष पदाचा राजीनामा दिला आहे, अशी प्रतिक्रिया सुधाकर भारसाकळे यांनी दिली.