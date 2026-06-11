Amravati MLC Election: निवडणुकीपूर्वीच काँग्रेसला धक्का, उमेदवार हर्षजित देशमुख अचानक आजारी, रुग्णालयात दाखल

अमरावती : विधान परिषदेच्या अमरावती स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघाची निवडणुकीत अनेक नाट्यमय घडामोडींनी गाजू लागली आहे. शिवसेना शिंदे गटाचे बंडखोर उमेदवार विप्लव बाजोरिया यांचा उमेदवारी अर्ज रद्द झाल्यानंतर आता काँग्रेसचे उमेदवार हर्षजित देशमुख हे रुग्णालयात दाखल झाले आहेत. निवडणूक तोंडावर आली असताना देशमुख यांचे अचानक आजारपण हा काँग्रेससाठी मोठा धक्का मानला जात असून तर्कवितर्क लावण्यासोबतच संशयाचे वातावरण निर्माण झाले आहे..Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...हर्षजित देशमुख यांना नागपूर येथील एका खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. त्यांना कालपासून अस्वस्थ वाटत होते. डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार त्यांच्यावर अँजिओग्राफी करण्यात आली आहे. ते सध्या रुग्णालयातच आहेत. त्यांची प्रकृती स्थिर आहे. पण, या नवीन घडामोडींमुळे राजकीय वर्तुळात तर्कवितर्क लावले जात आहेत..निवडणुकीच्या काँग्रेस उमेदवाराच्या अनुपस्थितीमुळे प्रचारादरम्यान काँग्रेससह महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांमध्येही नाराजीचा सूर आहे. काँग्रेसचा उमेदवार 'मॅनेज' झाल्याची चर्चा त्यामुळे सुरू झाली आहे. उमेदवारी अर्ज भरताना महाविकास आघाडीतील सर्व नेते उपस्थित होते. त्यांनाही मोठा धक्का बसला आहे. रुग्णालयात दाखल असलेल्या हर्षजित देशमुख यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी आपण निवडणुकीच्या रिंगणात कायम असल्याचा दावा केला आहे. तर, काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष बबलू देशमुख यांनी गेल्या चार-पाच दिवसांपासून हर्षजित देशमुख आमच्यापैकी कुणाच्याही संपर्कात नसल्याचे सांगितले..Cycling Story: ६० वर्षांपासून रोज सायकल चालवणारे पांडुरंग शिर्के; सहा वेळा सायकलवरून पंढरपूर वारी, आजही विनाऔषध तंदुरुस्त.काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांमध्ये संभ्रमनिवडणुकीच्या निर्णायक टप्प्यात महाविकास आघाडीच्या उमेदवाराची प्रकृती बिघडल्यामुळे प्रचारयंत्रणा मोठ्या प्रमाणात विस्कळीत झाली. याचा थेट परिणाम काँग्रेसच्या नगरसेवक, पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांच्या मनोबलावर झाल्याचे दिसून येत आहे. आज अनेक कार्यकर्त्यांमध्ये संभ्रम व निराशेचे वातावरण आहे. आगामी काळात पक्षाची भूमिका काय राहणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.