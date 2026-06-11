विदर्भ

Amravati MLC Election: निवडणुकीपूर्वीच काँग्रेसला धक्का, उमेदवार हर्षजित देशमुख अचानक आजारी, रुग्णालयात दाखल

Harshjit Deshmukh health issue impacts election campaign: अमरावती विधान परिषद निवडणुकीच्या तोंडावर काँग्रेस उमेदवार हर्षजित देशमुख रुग्णालयात; अचानक आजारपणामुळे पक्षात संभ्रम, तर्कवितर्कांना उधाण
Poll Campaign Hit as Congress Candidate Harshjit Deshmukh Suffers Health Scare

Poll Campaign Hit as Congress Candidate Harshjit Deshmukh Suffers Health Scare

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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अमरावती : विधान परिषदेच्या अमरावती स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघाची निवडणुकीत अनेक नाट्यमय घडामोडींनी गाजू लागली आहे. शिवसेना शिंदे गटाचे बंडखोर उमेदवार विप्लव बाजोरिया यांचा उमेदवारी अर्ज रद्द झाल्यानंतर आता काँग्रेसचे उमेदवार हर्षजित देशमुख हे रुग्णालयात दाखल झाले आहेत. निवडणूक तोंडावर आली असताना देशमुख यांचे अचानक आजारपण हा काँग्रेससाठी मोठा धक्का मानला जात असून तर्कवितर्क लावण्यासोबतच संशयाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

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