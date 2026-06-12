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Amravati Politics: अमरावतीत काँग्रेस वंचित बहुजनच्या उमेदवारास पाठिंबा देणार; स्थानिक नेत्यांच्या बैठकीत एकमत, आज घोषणा होण्याची शक्यता

Maharashtra political alliance latest news from Amravati: अमरावती विधान परिषदेच्या स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघात काँग्रेसकडून वंचित बहुजन आघाडीच्या निलेश विश्वकर्मा यांना पाठिंबा देण्यावर स्थानिक नेत्यांमध्ये एकमत, अधिकृत घोषणेची प्रतीक्षा
Congress-VBA Alliance Buzz Grows in Amravati as Local Leaders Favor Joint Strategy

Congress-VBA Alliance Buzz Grows in Amravati as Local Leaders Favor Joint Strategy

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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अमरावती : अमरावती विधान परिषदेच्या अमरावती स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदार संघात आता काँग्रेस वांची बहुजन आघाडी च्या उमेदवारास समर्थन देण्याच्या निर्णयाप्रत आली आहे.रात्री खासदार बळवंत वानखडे यांच्या संपर्क कार्यालयात झालेल्या स्थानिक नेत्यांच्या बैठकीत यावर शिक्कामोर्तब झाल्याचे सांगण्यात येत आहे.

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