Chandrapur Mayor : ठाकरेंची ऐनवेळी भाजपला साथ, काँग्रेसचा १ मतानं पराभव; पक्षाचा आदेश डावलणाऱ्यांवर वंचितकडून कारवाई

चंद्रपूर महानगरपालिकेच्या महापौरपदाच्या निवडणुकीत मंगळवारी 'हाय-व्होल्टेज' राजकीय नाट्य पाहायला मिळाले. शिवसेना (यूबीटी) पक्षाने ऐनवेळी भाजपशी हातमिळवणी केल्याने काँग्रेसच्या हातातील महापौरपद निसटले. भाजपच्या संगीता खांडेकर यांनी काँग्रेसच्या वैशाली महाडोळे यांचा अवघ्या एका मताने पराभव केला. तर, उपमहापौरपदी ठाकरेंच्या पक्षाचे प्रशांत दानव ईश्वरचिठ्ठीने विजयी झाले. .ठाकरे गटानं अचानक पाठिंबा दिल्यानं भाजपला महापौरपद मिळालं. तर सर्वाधिक नगरसेवक निवडून आल्यानंतरही काँग्रेसला विरोधी बाकावर बसावं लागणार आहे. आता या निवडणुकीत झालेल्या दगाफटक्यानंतर काँग्रेससह मित्रपक्षांकडून कारवाई केली जात आहे..सुप्रिया सुळेंची लेक होणार नागपूरची सून, रेवतीचा होणारा पती कोण? लग्न कधी?.महापौर पदाच्या निवडणुकीत काँग्रेसचा मित्र पक्ष असूनही शिवसेना ठाकरे गटानं भाजपला साथ दिली. तर वंचित बहुजन आघाडी आणि एमआयएमने कुणालाच मत दिलं नाही. या परिस्थितीत काँग्रेसचा फक्त एका मतानं पराभव झाला. आता यानंतर वंचित बहुजन आघाडीनं कारवाई करत शहराध्यक्ष स्नेहल रामटेके यांची पदावरून हकालपट्टी केलीय..वंचितने महापौर आणि उपमहापौर पदाच्या निवडणुकीत अनुपस्थित राहण्याची भूमिका घेतली. पण वंचितच्या नेत्यांनी दोन्ही नगरसेवकांना काँग्रेसला मतदान करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र हे आदेश डावलून अनुपस्थित राहत अप्रत्यक्षपणे भाजपलासाथ दिली. यामुळे पक्षाकडून शहराध्यक्ष स्नेहल रामटेके यांच्यावर कारवाई करण्यात आली. आता दोन नगरसेवकांवर काय कारवाई होणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागून राहिलंय..निवडणुकीत महापौरपदाच्या भाजपच्या खांडेकर यांना ३२, तर काँग्रेसच्या वैशाली महाडोळे यांना ३१ मते मिळाली. ६६ सदस्यीय सभागृहात वंचित बहुजन आघाडीचे दोन नगरसेवक तर अनुपस्थित 'एमआयएम'च्या राहिले, एका सदस्याने तटस्थ भूमिका घेत अप्रत्यक्षपणे भाजपला मदत केली. परिणामी, 'यूबीटी'च्या पाठिंब्यावर २४ सदस्य असलेल्या भाजपने महापौरपदाची निवडणूक जिंकली. या महानगरपालिकेत काँग्रेस आणि मित्र पक्ष मिळून तीस, शिवसेना (यूबीटी) सहा, वंचित दोन, अपक्ष दोन, एमआयएम आणि बसपचा प्रत्येकी एक नगरसेवक निवडून आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.