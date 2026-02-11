विदर्भ

Chandrapur Mayor : ठाकरेंची ऐनवेळी भाजपला साथ, काँग्रेसचा १ मतानं पराभव; पक्षाचा आदेश डावलणाऱ्यांवर वंचितकडून कारवाई

Chandrapur Mayor Election : चंद्रपुरात ठाकरे गटानं अचानक पाठिंबा दिल्यानं भाजपला महापौरपद मिळालं. तर सर्वाधिक नगरसेवक निवडून आल्यानंतरही काँग्रेसला विरोधी बाकावर बसावं लागणार आहे.
Political Twist in Chandrapur Thackeray Group Helps BJP

सूरज यादव
चंद्रपूर महानगरपालिकेच्या महापौरपदाच्या निवडणुकीत मंगळवारी 'हाय-व्होल्टेज' राजकीय नाट्य पाहायला मिळाले. शिवसेना (यूबीटी) पक्षाने ऐनवेळी भाजपशी हातमिळवणी केल्याने काँग्रेसच्या हातातील महापौरपद निसटले. भाजपच्या संगीता खांडेकर यांनी काँग्रेसच्या वैशाली महाडोळे यांचा अवघ्या एका मताने पराभव केला. तर, उपमहापौरपदी ठाकरेंच्या पक्षाचे प्रशांत दानव ईश्वरचिठ्ठीने विजयी झाले.

