'मृत' मुलगी पोलिसांसमोर उभी; मग मुंडकं नसलेलं धड कुणाचं? वडील-भावाला जेलमध्ये पाठवणारे पोलिसही चक्रावले, तपासावर प्रश्न

जळगाव जामोद, ता. २८ : एक महिन्यापूर्वी जळगाव जामोद तालुक्यातील राजुरा शिवारात मुंडके नसलेल्या स्त्रीचे अर्धवट जळालेले प्रेत आढळून आले होते. या प्रकरणात बुलडाणा पोलिसांनी वडील आणि मुलगा या दोघांना अटक करून त्यांनीच खून करून प्रेत जाळल्याचा दावा केला होता. मात्र, ज्या मुलीच्या खुनाचा दावा पोलिसांनी केला, तीच मुलगी आता पोलिसांसमोर हजर झाली असून तिने अटकेत असलेल्या भाऊ आणि वडिलांना मुक्त करण्याची मागणी केल्याने प्रकरणात नवा ट्विस्ट आला आहे..तालुक्यातील राजुरा शिवारातील नदीच्या काठावर २६ एप्रिल रोजी एक मानवी कवटी तसेच शंभर मीटर अंतरावर स्त्रीचा मुंडके नसलेला आणि अर्धवट जळालेल्या अवस्थेतील मृतदेह आढळून आला होता. या प्रकरणाच्या तपासात एलसीबीने मध्य प्रदेशातील खकनार परिसर गाठला. तेथील पोलिस ठाण्यात खडकी गावातील एक मुलगी बेपत्ता असल्याची नोंद होती..दरम्यान, मृत आढळलेली मुलगी शिवानी कळमेकर असल्याचे गृहीत धरून पोलिसांनी संबंधित मुलीच्या खुनाच्या आरोपाखाली वडील बापूराम नथ्थू कळमेकर (५५) आणि भाऊ अजय बापूराम कळमेकर (२७, दोघेही रा. खडकी) यांना अटक केली. शिवानीने प्रेमविवाह केल्याने वडिलांनी तिच्या डोक्यावर बांबूने प्रहार करून तिला ठार मारले. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी मुलगा अजयच्या मदतीने तिचा मृतदेह राजुरा शिवारात आणून टाकला आणि ओळख पटू नये म्हणून जाळण्याचा प्रयत्न केला. तसेच धड आणि मुंडके वेगवेगळ्या ठिकाणी फेकून दिल्याची कबुली दिल्याचा दावा पोलिसांनी केला होता..मात्र, या घटनेला महिना होत नाही तोच खून झाल्याचा दावा करण्यात आलेली शिवानी पोलिसांसमोर हजर झाल्यामुळे या प्रकरणाने वेगळे वळण घेतले आहे.मृत शिवानी झाली जिवंतआपल्या खुनाच्या प्रकरणात भाऊ आणि वडिलांना पोलिसांनी अटक केल्याचे समजल्यानंतर शिवानी बुधवारी (ता. २७) खकनार पोलिस ठाण्यात हजर झाली. वडिलांच्या मनाविरुद्ध लग्न केल्यामुळे ती काही दिवस नाशिक येथे पतीसोबत राहत होती. मी जिवंत असल्याने भाऊ आणि वडिलांना सोडून द्यावे, अशी विनंती शिवानीने पोलिसांना केली आहे. अप्पर पोलिस अधीक्षक श्रेणिक लोढा, उपविभागीय पोलिस अधिकारी आनंद महाजन, ठाणेदार नितीन पाटील तसेच स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलिस उपनिरीक्षक सपकाळे यांनी तिचे बयान नोंदविले आहे..कबुली दिल्याचा पोलिसांचा दावादरम्यान, तपासानिमित्त आम्ही मध्य प्रदेशात गेलो असता खडकी येथील मुलगी बेपत्ता असल्याची नोंद आढळली. या मुलीच्या घरी काही पुरावे सापडले. तिचे वडील बापूराव कळमेकर आणि भावाने आम्हीच शिवानीचा खून केल्याची कबुली दिली. त्यानंतर आम्ही रक्ताचे नमुने तपासणीसाठी पाठवले. त्यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल असून न्यायालयीन कोठडीत त्यांची बुलडाणा येथे रवानगी करण्यात आली आहे, असे जळगाव जामोदचे पोलिस निरीक्षक नितीन पाटील यांनी सांगितले..मुंडके आणि धड कुणाचे?खून झाल्याचा दावा करण्यात आलेली शिवानी जिवंत आहे, तर मुंडके आणि धड कुणाचे? हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. शिवानीच्या काकांनी बुलडाणा पोलिसांवर गंभीर आरोप केले आहेत. एक दिवस बुलडाणा पोलिस आमच्या घरी आले. तुम्हीच मुलीचा खून करून तिचा मृतदेह जाळला, असा आरोप करत त्यांनी माझ्या भावाला आणि पुतण्याला अटक केली. पोलिसांनी जबर मारहाण करून त्यांच्याकडून गुन्ह्याची कबुली घेतली, असा दावा शिवानीच्या काकांनी केला आहे.