Devendra Fadnavis : दिवाळीच्या दिवशी मुख्यमंत्री दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या बांधावर; खोरी जलसिंचन प्रकल्पाचीही करणार पाहणी

CM Devendra Fadnavis Visits Farmers in Lohari Sawanga : दिवाळीचा सण साजरा होत असतानाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शेतकऱ्यांच्या बांधावर पोहोचणार आहेत. शेतकऱ्यांच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी आणि त्यांच्या अडचणी समजून घेण्यासाठी मुख्यमंत्री आज (८ नोव्हेंबर) नागपूर जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आहेत. या दौऱ्यात ते शेतांची पाहणी करण्यासोबतच स्थानिक लोकप्रतिनिधींशी संवाद साधणार आहेत. तसेच अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या सिंचन प्रकल्पाच्या कामाचीही पाहणी करणार आहेत.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज सकाळी साडेनऊ वाजण्याच्या सुमारास नागपूर जिल्ह्यातील नरखेड तालुक्यातील लोहारी सावंगा गावात सरपंच आणि इतर लोकप्रतिनिधींशी चर्चा करणार आहेत. यावेळी स्थानिक प्रश्न, शेतीविषयक अडचणी आणि परिसरातील विकासकामांचा आढावा घेतला जाण्याची शक्यता आहे..\nशेतकऱ्यांसाठी दिवाळीआधी राज्य सरकारकडून मोठी घोषणा .त्यानंतर सकाळी ११ वाजण्याच्या सुमारास मुख्यमंत्री लोहारी सावंगा गावाजवळील अनेक दशकांपासून रखडलेल्या खोरी जलसिंचन प्रकल्पाच्या कामाची पाहणी करणार आहेत. या प्रकल्पामुळे परिसरातील शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध होण्यास मदत होऊ शकते. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांच्या या पाहणीनंतर प्रकल्पाच्या कामाला गती मिळणार का, याकडे स्थानिक नागरिक आणि शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे..यानंतर दुपारी १२ वाजण्याच्या सुमारास मुख्यमंत्री कळमेश्वर तालुक्यातील कोहळी गावात काही शेतांची पाहणी करणार आहेत. यावेळी ते शेतकऱ्यांशी प्रत्यक्ष संवाद साधून त्यांच्या समस्या जाणून घेणार आहेत..Gangapur News: एकीकडे दुष्काळ, दुसरीकडे विहिरीत पाण्याचा अखंड झरा! गंगापूर तालुक्यातील मालुंजा खुर्दमध्ये कुतूहल, पाहण्यासाठी गर्दी.दरम्यान, राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती आणि शेतीसमोरील संकटांच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील प्रत्येक मंत्र्याला शेतकऱ्यांच्या घरी मुक्काम करून त्यांच्यासोबत जेवण करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतः लोहारी सावंगा गावात रामभाऊ बालपांडे यांच्या घरी मुक्काम केला आणि त्यांच्याच घरी भोजन केले. तर महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नंदुजी लोहे या शेतकऱ्याच्या घरी मुक्काम केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.