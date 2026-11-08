विदर्भ

Devendra Fadnavis : दिवाळीच्या दिवशी मुख्यमंत्री दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या बांधावर; खोरी जलसिंचन प्रकल्पाचीही करणार पाहणी

Khori Irrigation Project : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज (८ नोव्हेंबर) नागपूर जिल्ह्यात शेतकऱ्यांच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी दौऱ्यावर आहेत. सकाळी साडेनऊ वाजता नरखेड तालुक्यातील लोहारी सावंगा गावात सरपंच आणि लोकप्रतिनिधींशी चर्चा करणार आहेत.
Devendra Fadnavis Visits Farmers in Lohari Sawanga

Devendra Fadnavis Visits Farmers in Lohari Sawanga

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

CM Devendra Fadnavis Visits Farmers in Lohari Sawanga : दिवाळीचा सण साजरा होत असतानाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शेतकऱ्यांच्या बांधावर पोहोचणार आहेत. शेतकऱ्यांच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी आणि त्यांच्या अडचणी समजून घेण्यासाठी मुख्यमंत्री आज (८ नोव्हेंबर) नागपूर जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आहेत. या दौऱ्यात ते शेतांची पाहणी करण्यासोबतच स्थानिक लोकप्रतिनिधींशी संवाद साधणार आहेत. तसेच अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या सिंचन प्रकल्पाच्या कामाचीही पाहणी करणार आहेत.

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