देवेंद्र फडणवीस हेच महाराष्ट्राचे राम! जैन मुनी निलेशचंद्र यांच्याकडून कौतुक; उद्धव ठाकरेंवर केली टीका, काय म्हणाले?

अयोध्येतील राम मंदिरातील कथित दानचोरीच्या मुद्द्यावरून शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे आज नागपुरात रामरक्षा पठण आंदोलन करणार आहेत. या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय वातावरण चांगलेच तापले असून विविध स्तरांतून प्रतिक्रिया उमटत आहेत. अशातच जैन मुनी निलेशचंद्र यांनी केलेल्या वक्तव्यामुळे नव्या वादाला तोंड फुटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे..प्रसारमाध्यमांशी बोलताना जैन मुनी निलेशचंद्र म्हणाले, "रामरक्षा ही लोक घरी म्हणतात, रस्त्यावर नाही. रस्त्यावर नमाज अदा केली जाते. स्वर्गात इंद्र, केंद्रात नरेंद्र आणि महाराष्ट्रात देवेंद्र आहेत. महाराष्ट्राचे राम जर कोणी असतील तर ते देवेंद्र फडणवीस आहेत." उद्धव ठाकरे हे फडणवीसांना लक्ष्य करण्यासाठीच अशा प्रकारची आंदोलनं करत असल्याचाही आरोप त्यांनी केला आहे..Ramdas Athawale: ठाकरेंनी रामरक्षा नव्हे तर ‘शिवसेना रक्षा’ आंदोलन करावे; मंत्री आठवलेंचा टोला .पुढे बोलताना त्यांनी उद्धव ठाकरेंवरही जोरदार टीकाही केली. "ज्यावेळी हनुमान चालीसा वाचण्याची वेळ होती, त्यावेळी नवनीत राणा यांना तुरुंगात टाकण्यात आलं. आता रामरक्षा आंदोलन करत आहेत. त्यांना आधी कुराण वाचण्याची गरज आहे, रामरक्षा त्यांच्या उपयोगाची नाही," असं ते म्हणाले. तसेच राम मंदिरातील कथित दानचोरीचा विषय आम्ही पाहून घेऊ, रामाला धन-दौलतीची गरज नसल्याचंही त्यांनी म्हटलं..Uddhav Thackeray : आता हिंदू माफ करणार नाही! राम मंदिर गैरव्यवहार प्रकरणारून उद्धव ठाकरेंचा संताप, दादरमध्ये रामरक्षा आंदोलन....दरम्यान, उद्धव ठाकरे यांच्या रामरक्षा पठण आंदोलनासाठी नागपुरात जोरदार तयारी करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनाही निमंत्रण पाठवण्यात आल्याची माहिती आहे. दुसरीकडे, भाजपकडून २२ जुलै रोजी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वाढदिवसानिमित्त त्याच परिसरात महायज्ञाचं आयोजन करण्यात येणार आहे. त्यामुळे नागपुरात धार्मिक आणि राजकीय वातावरण आणखी तापण्याची चिन्हे दिसत असून, दोन्ही कार्यक्रमांकडे राज्याचं लक्ष लागलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.