विदर्भ

Devendra Fadnavis: पक्षांतर्गत सत्ताबदलात अपयश; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे उद्धव ठाकरेंना टोला

Fadnavis Targets Uddhav Thackeray Over Failed Internal Power Shift: महाराष्ट्राच्या राजकारणात नवा टोला; फडणवीसांचे उद्धव ठाकरेंबाबत मोठे विधान
Maharashtra CM Devendra Fadnavis Targets Uddhav Thackeray Over Failed Party Power Shift and Political Leadership Struggle

Maharashtra CM Devendra Fadnavis Targets Uddhav Thackeray Over Failed Party Power Shift and Political Leadership Struggle

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नागपूर : शिवसेना (यूबीटी) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे स्वतःच्या पक्षातील सत्ताबदल थांबवू शकले नाहीत, ते आता नेमक्या कोणत्या सत्ताबद्दल बोलत आहेत, हेच समजत नाही, अशा शब्दांत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उद्धव ठाकरेंना सडेतोड प्रत्युत्तर दिले आहे.

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