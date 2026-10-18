Devendra Fadnavis: पक्षांतर्गत सत्ताबदलात अपयश; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे उद्धव ठाकरेंना टोला

नागपूर : शिवसेना (यूबीटी) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे स्वतःच्या पक्षातील सत्ताबदल थांबवू शकले नाहीत, ते आता नेमक्या कोणत्या सत्ताबद्दल बोलत आहेत, हेच समजत नाही, अशा शब्दांत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उद्धव ठाकरेंना सडेतोड प्रत्युत्तर दिले आहे..Success Story: वडील ट्रकचालक, आई शेतमजूर; लेकीने जिद्दीच्या जोरावर मिळवल्या सहा सरकारी नोकऱ्या, शगुफ्ता शेख यांची प्रेरणादायी यशोगाथा...शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे विचार सोडल्यामुळे शिवसेनेत अंतर्गत संघर्ष झाला आणि त्यातूनच दुसरी शिवसेना उभी राहिला, असा जोरदार टोलाही त्यांनी लगावला. पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर नागपुरात आयोजित संवाद कार्यक्रमानंतर ते माध्यमांशी बोलत होते. यावेळी त्यांनी विरोधकांचे मनसुबे उधळून लावत महायुती आगामी सर्व निवडणुकांमध्ये एकसंधपणे विजय मिळवेल, असा ठाम विश्वास व्यक्त केला. .राज्यघटनेसोबत लढणे आता विरोधकांनी बंद केले पाहिजे, असे सांगत ते म्हणाले की, देशातील निर्णय रस्त्यावर नाही, तर लोकशाहीच्या मार्गाने आणि राज्यघटनेच्या निर्मितीनुसारच लोकसभेत होतात. लोकशाहीत सत्तेचा फैसला निवडणुकीच्या माध्यमातूनच होतो. आज देशात नरेंद्र मोदी यांचे सरकार आहे आणि जनतेच्या आशीर्वादाने ते पुन्हा सत्तेवर येतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. राज्यघटनेला बगल देऊन शेजारील देशांप्रमाणे सत्तापालट करण्याचे स्वप्न भारतात कधीही साकार होणार नाही, असेही ते म्हणाले..मविआ’मध्ये गटातटाचे राजकारण टोकालामहाविकास आघाडीच्या अंतर्गत राजकारणावर ताशेरे ओढताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विरोधकांवर कडाडून टीका केली. महाविकास आघाडी सुरुवातीपासूनच विभागलेली आहे. तिथे गटातटांचे राजकारण टोकाला पोहोचले आहे, असे त्यांनी नमूद केले. नागपुरात भाजप, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि मित्रपक्ष पूर्ण एकोप्याने निवडणुकीच्या मैदानात उतरले आहेत. अमरावतीमध्ये किरण सरनाईक हे महायुतीचे अधिकृत उमेदवार आहे. पुणे पदवीधर मतदारसंघात डॉ. स्मिता जाधव यांच्यामागे राष्ट्रवादी काँग्रेस खंबीरपणे उभी आहे. शिवसेनाही मैदानात उतरली आहे. केवळ पुणे शिक्षक मतदारसंघात मैत्रीपूर्ण लढत आहे. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये सतीश चव्हाण यांच्या पाठीशी शिवसेना-भाजप ठामपणे उभे आहेत. पदवीधरच्या पाचही जागा महायुती जिंकेल, असा दावा फडणवीस यांनी केला..UPSC Success Story: आईने कचरा वेचून शिकवले, उपाशीपोटी अभ्यास करणारा लेक झाला वनाधिकारी; कष्टमय संघर्षाची प्रेरणादायी कहाणी...महायुतीत वेगळी भूमिका अयोग्यभाजप पहिल्या दिवसापासून पदवीधर निवडणुकीच्या कामाला लागला आहे. महायुतीमधील एखाद्या व्यक्तीने वेगळी भूमिका घेतली म्हणजे ती पक्षाची भूमिका ठरत नाही. त्यांच्या पक्षप्रमुखांनीदेखील याची दखल घेतली पाहिजे, कारण महायुती म्हणून आपण सर्व एकत्रित असताना अशी वेगळी भूमिका घेणे योग्य नाही, असा परखड इशाराही फडणवीसांनी दिला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.