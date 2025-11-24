विदर्भ

Dharam Singh Deol : युवकांनो व्यसनाधिनतेच्या आहारी न जाता शरीरयष्टी जपा 'धर्मेंद्र सिंह देओल' यांनी दिला होता सल्ला; आठवणींना उजाळा!

Dharmendra Tribute : धर्मेंद्र यांच्या निधनानंतर खामगाव भेटीत दिलेला त्यांचा स्वास्थ्य, शिस्त आणि व्यसनमुक्तीचा संदेश पुन्हा उजाळ्यात आला आहे. बलदंड शरीरयष्टी ठेवण्याच्या त्यांच्या सल्ल्याने आजही युवक प्रेरित होत आहेत.
Dharmendra’s Passing Evokes Memories of His 2007 Khāmgaon Visit

Sakal

सिद्धांत उंबरकार
Updated on

खामगाव : कित्येक दशके सिनेरसिकांच्या मनावर राज्य करणाऱ्या दिग्गज आणि ज्येष्ठ अभिनेते धर्मेंद्र सिंह देओल यांनी आज ता.२४ नोव्हेंबर रोजी अखेरचा श्वास घेतला. दरम्यान सन २००७ साली एका कार्यक्रमासाठी ते खामगाव येथे होते. त्यावेळी त्यांनी युवकांना व्यसनाधिनतेच्या आहारी न जाता शरीरयष्टी जपा असा मोलाचा सल्ला दिला होता. त्यांच्या देहावसनामुळे त्यांच्या आठवणींना उजाळा मिळाला असून खामगावकरांच्या निरंतर ते आठवणीत राहणार आहेत.

Khamgaon
vidarbha
Tribute
bollywod actor
Dharmendra

