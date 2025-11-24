Dharam Singh Deol : युवकांनो व्यसनाधिनतेच्या आहारी न जाता शरीरयष्टी जपा 'धर्मेंद्र सिंह देओल' यांनी दिला होता सल्ला; आठवणींना उजाळा!

खामगाव : कित्येक दशके सिनेरसिकांच्या मनावर राज्य करणाऱ्या दिग्गज आणि ज्येष्ठ अभिनेते धर्मेंद्र सिंह देओल यांनी आज ता.२४ नोव्हेंबर रोजी अखेरचा श्वास घेतला. दरम्यान सन २००७ साली एका कार्यक्रमासाठी ते खामगाव येथे होते. त्यावेळी त्यांनी युवकांना व्यसनाधिनतेच्या आहारी न जाता शरीरयष्टी जपा असा मोलाचा सल्ला दिला होता. त्यांच्या देहावसनामुळे त्यांच्या आठवणींना उजाळा मिळाला असून खामगावकरांच्या निरंतर ते आठवणीत राहणार आहेत. .येथील तानाजी व्यायाम शाळेच्या अमृतमहोत्सवी वर्षानिमित्त सन २००७ साली शिवाजी नगर भागात सांस्कृतीक कार्यक्रम, आर्केष्ट्रा सह विदर्भ व राज्यस्तरीय क्रीडा सप्ताहाचे आयोजन करण्यात आले होते. या सप्ताहाचे उद्घाटन तत्कालीन महाराष्ट्र विधान परिषदेचे उपसभापती वसंतराव डावखरे यांच्या हस्ते झाले होते. तसेच सुप्रसिध्द अभिनेते धर्मेंद्रसिंह देओल, तत्कालीन खासदार व तानाजी व्यायम शाळेचे अध्यक्ष भाऊसाहेब फुंडकर, सचिव ओंकारआप्पा तोडकर आदींची प्रमुख उपस्थिती लाभली होती. प्रथमच खामगावात आगमणामुळे धर्मेंद्र यांना पाहण्यासाठी जवळपास १० ते १२ हजार नागरिकांनी गर्दी केली होती. .‘बीएसएनएल’ ठप्प; मोबाईलधारक त्रस्त.धर्मेंद्र यांच्या उपस्थितीत झालेला कार्यक्रम खामगावकरांच्या स्मृतीत राहणारा ठरला होता. या कार्यक्रमात बोलताना धर्मेंद्रसिंह देओल यांनी, माणसाच्या आरोग्याची गुरूकिल्ली ही त्याची शरिरयष्टी आहे. ती मजबुत आणि शाबूत असेल तर कोणतीही गोष्ट शक्य करता येते. त्यासाठी युवकांनी व्यसनाधीनतेच्या आहारी न जाता बलदंड शरिरयष्टी कमवावी व आयुष्य सुखरूप करावे असा मोलाचा सल्ला दिला होता. तसेच तानाजी व्यायम शाळेच्या कार्याचे कौतुक करून सर्वांनी प्रेरणा घ्यावी असे कार्य असल्याचे सांगितले होते. त्यांच्या निधनाने खामगावकरांच्या आठवणी जाग्या झाल्या असून धर्मेंद्र यांचा युवकांसाठीचा मोलाचा सल्ला पिढ्यानपिढ्या प्रेरणा देणारा ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.