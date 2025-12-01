Yavatmal Cyber Fraud : डिजिटल अरेस्ट’च्या नावावर ६१ वर्षीय शेतकऱ्याची तब्बल ९६ लाखांची फसवणूक; नक्षलवाद्यांना पैसा पाठवला म्हणून वृद्धाला धमकी!

यवतमाळ : 'तुमच्या नावाने २५० कोटींचे बेकायदा व्यवहार झाले आहेत, नक्षलवाद्यांना पैसा पाठवला आहे, राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका आहे, आता तुम्हाला लगेच अटक होईल' अशी बतावणी करून एका वृद्धाची तब्बल ९६ लाख ६० हजार ७३० रुपयांनी फसवणूक करण्यात आली. 'डिजिटल अरेस्ट'च्या नावे फसवणूकीची ही घटना ३० नोव्हेंबर रोजी येथील सारस्वत चौक येथे उघडकीस आली. यामुळे परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे. गिरीष श्रीधर कळसपुरकर ( ६१) रा. सारस्वत चौक, अवधूतवाडी, यवतमाळ असे फसवणूक झालेले वृद्ध शेतकऱ्याचे नाव आहे. कळसपुरकर यांच्याकडे सुमारे ४४ एकर शेती आहे. ..शेतीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नावरच त्यांचा उदरनिर्वाह चालतो. ८ नोव्हेंबर २०२५ रोजी दुपारी २.४० वाजता त्यांच्या व्हॉट्सॲपवर एका अनोळखी क्रमांकावरून व्हिडिओ कॉल आला. कॉल करणाऱ्या व्यक्तीने स्वत:ला कोलाबा (मुंबई) पोलीस ठाण्याचा अधिकारी 'संदीप रॉय' असल्याचे सांगितले. त्याने खोटी कागदपत्रे, बनावट ओळखपत्र आणि फिर्यादीच्या नावाने कॅनरा बँक तसेच इतर पाच राज्यांमध्ये उघडलेली खाती, त्या खात्यांतून २५० कोटींचे व्यवहार आणि ते पैसे नक्षलवाद्यांना दिल्याचा आरोप व यासंबधी बनावट पुरावे दाखवले..Mumbai: मुंबईत खळबळ! घरावर ईडीची धाड पडलीये अन्...; प्रेयसीला खोटं सांगितलं, ९२ लाख रुपये उकळले, प्रसिद्ध रिलस्टार अटकेत.शिवाय 'राष्ट्रीय सुरक्षेचा गंभीर भंग झाला आहे. तुम्हाला आता डिजिटल अरेस्ट केले आहे. घराबाहेर पडू नका, कोणाला याबद्दल सांगू नका. चौकशी पूर्ण होईपर्यंत तुमचे सर्व पैसे आम्ही ताब्यात घेत आहोत. त्यानंतर परत मिळतील.' अशी बतावणी केली. या भीतीपोटी कळसपुरकर यांनी ११ नोव्हेंबर ते २६ नोव्हेंबर २०२५ या कालावधीत संबधीताने सांगितल्यानूसार विविध बँक खात्यांमध्ये आरटीजीएसद्वारे एकूण ९६ लाख ६० हजार ७३० पाठविले. त्यानंतर संबधीताने आणखी पैशाची मागणी करून 'शेतीवर लोन काढून आणा' असे सांगून पैशाची मागणी केली. त्यामुळे कळसपुरकर यांना संशय आला. तसेच त्यांनी लगेच यवतमाळ सायबर सेलला ऑनलाइन तक्रार केली. त्यानंतर ३० नोव्हेंबर २०२५ रोजी ते स्वत: अवधूतवाडी पोलीस ठाणे गाठून याप्रकरणी रितसर तक्रार दिली. त्यावरून अवधूतवाडी पोलिसांनी अज्ञात आरोपीविरुद्ध विविध कलमान्वये गुन्हा दाखल केली. या प्रकरणाचा अधिक तपास अवधुतवाडी ठाणेदार नरेश रणधीर यांच्या मार्गदर्शनात करण्यात येत आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.