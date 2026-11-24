नागपूर : मुंबईकडे जाणाऱ्या दुरांतो एक्स्प्रेसवर सोमवारी (ता. २३) रात्री पुन्हा दगडफेक झाली. अजनी स्थानक ओलांडताच अज्ञात समाजकंटकांनी भिरकावलेला दगड थेट सेकंड एसी कोचच्या खिडकीवर आदळला. सुदैवाने खिडकीला दुहेरी सुरक्षा काच असल्याने प्रवासी थोडक्यात बचावले..Gadchiroli History: गडचिरोलीच्या घनदाट जंगलात इतिहासाचा खजिना! १६व्या-१७व्या शतकातील ५० वीरगळांचा शोध, शूरवीरांच्या पराक्रमाची शिल्पे उजेडात.नागपूर स्थानकातून रात्री ८.१० वाजताच्या सुमारास गाडी सुटल्यानंतर अजनी परिसरात ही घटना घडली. दगड इतक्या जोरात लागला की ‘ए-२’ कोचमधील बर्थ क्रमांक १३ ते १६ जवळील खिडकीची बाहेरील काच पूर्णपणे फुटली. अचानक झालेल्या मोठ्या आवाजामुळे डब्यातील प्रवाशांमध्ये काही काळ भीती पसरली. .मात्र, खिडकीची आतील सुरक्षा काच मजबूत असल्याने दगड आत शिरला नाही. माहिती मिळताच रेल्वे सुरक्षा दल (आरपीएफ) आणि रेल्वेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी तातडीने दखल घेतली. वर्धा स्थानकावर गाडी थांबवून संबंधित प्रवाशांची विचारपूस करण्यात आली. या प्रकरणी आरपीएफने गुन्हा दाखल केला असून परिसरात शोधमोहीम सुरू केली आहे..Success Story: शेतकऱ्यांचं गाव बनलं अधिकाऱ्यांचं गाव; जैनवाडीतील २२ तरुणांची डॉक्टर, अधिकारी, इंजिनिअर म्हणून भरारी!.अजनी-खापरी पट्टा ठरतोय धोकादायकदुरांतो एक्स्प्रेसवरील दगडफेकीची गेल्या चार महिन्यांतील ही दुसरी घटना आहे. यापूर्वी खापरी स्थानकाजवळ अशाच प्रकारे दगडफेक झाली होती. त्यावेळी आरोपींना अटकही करण्यात आली होती. अजनी ते खापरी दरम्यान वारंवार होणाऱ्या दगडफेकीच्या घटनांमुळे प्रवाशांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.