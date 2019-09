ऑनलाइन वेतन देण्यात शिक्षण विभाग नापास

नागपूर : देशात सर्व व्यवहार डिजिटल तंत्रज्ञानावर होत असताना शिक्षण विभागाच्या शालार्थमध्ये सातत्याने तांत्रिक घोळ निर्माण होत आहे. त्यामुळे वारंवार शिक्षकांच्या पगाराची देयके ऑफलाइन सादर करण्याचे आदेश शिक्षण विभागाकडून देण्यात येत असल्याने ऑनलाइन वेतन देण्यात शिक्षण विभाग सपेशल नापास झाल्याचे चित्र आहे. शालेय शिक्षण विभागाने शासननिर्णय काढून प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळेतील शिक्षकांचे वेतन एक तारखेला अदा करण्याचे आदेश दिले. "शालार्थ' प्रणालीद्वारे डाटाबेस सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून हे वेतन अदा करण्याचे ठरले. मात्र, त्यात वारंवार तांत्रिक घोळ असल्याचे कारण देत गेल्या वर्षापासून नागपूर जिल्ह्यासह राज्यातील शिक्षकांचे वेतन मिळण्यास उशीर होत आहे. याचा शिक्षकांना फटका बसला आहे. कधी ऑनलाइन तर कधी ऑफलाइन या प्रकाराने शिक्षक त्रस्त झाले आहेत. शिवाय शिक्षण विभागाकडून मुख्याध्यापकांना वेठीस धरण्याचे काम करण्यात येत आहे. यंदाही ऑफलाइन देयके सादर करण्याचे पत्र मुख्याध्यापकांना दिले आहेत. मुदतीपूर्वी देयके दिली नाही, तर सप्टेंबर व ऑक्‍टोबरचे वेतन उशिराने होणार आहे. पुढल्या महिन्यात दिवाळी असल्याने वेतनास उशीर झाल्यास शिक्षकांची दिवाळी अंधारात जाण्याची शक्‍यता आहे.

निवडणुकीत उमटणार शिक्षकांचा रोष

शालार्थ प्रणालीत घोळ होत असल्याने शिक्षकांच्या पगारास उशीर होत आहे. याविरोधात शिक्षकांमध्ये रोष असून, विधानसभा निवडणुकीत शिक्षकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागणार आहे. शिक्षकांच्या मागण्यांकडे सातत्याने सरकारकडून दुर्लक्ष करण्यात येत असल्याने हा रोष आणखीच वाढणार आहे. विशेष म्हणजे याविरोधात दोन ऑक्‍टोबरला माजी आमदार व्ही. यू. डायगव्हाणे यांच्या नेतृत्वात विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघातर्फे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर करण्यात येणार आहे. यावेळी तिरंगा झेंड्याखाली आंदोलन करण्यात येईल, अशी माहिती कार्यवाह संजय वारकर आणि अध्यक्ष अनिल गोतमारे यांनी दिली.

