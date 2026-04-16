घरकुलचं अनुदान हवं असेल तर २५ हजार दे, अभियंत्याकडून मागणी; १० हजाराची लाच घेताना ACBने केली अटक

घरकुलच्या अनुदानासाठी लाच घेताना ग्रामीण गृहनिर्माण अभियंत्याला एसीबीच्या पथकानं रंगेहाथ पकडलं. या प्रकाराने मोताळा पंचायत समिती वर्तुळात एकच खळबळ उडाली आहे. सचिन शत्रुघ्न इंगळे असं कंत्राटी ग्रामीण गृहनिर्माण अभियंत्याचं नाव आहे. त्याला बुलढाण्यातली एसीबीच्या पथकानं रंगेहाथ पकडून कारवाई केली. Bribe case engineer held while taking money for housing benefit.याबाबत मिलालेली माहिती अशी की,मोताळा येथील पंचायत समिती मधील कंत्राटी ग्रामीण गृहनिर्माण अभियंता सचिन शत्रुघ्न इंगळे याने घरकुलच्या अनुदानासाठी लाच मागितली होती. एका घरकुल लाभार्थ्याला प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत अल्पसंख्याक संवर्गातून मंजूर असलेल्या घरकुलाचा दुसरा हप्ता ७० हजार रुपये मिळणार होता. मात्र तो हफ्ता देण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी २५ हजार रुपयांची लाच मागितली होती..लाभार्थ्याने लाच देण्याची मानसिकता नसल्यामुळे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग बुलडाणा येथे संपर्क साधून तक्रार केली. एसीबीने लाचेच्या मागणीबाबत पडताळणी केली आणि इंगळे याला रंगेहाथ पकडण्यासाठी सापळा रचला. लाभार्थ्याने इंगळेला तडजोड करण्याची विनंती केली. शेवटी इंगळे १० हजारांची लाच स्वीकारण्यास तयार झाला..संबंधित व्यक्तीला लाचेची रक्कम घेऊन आपल्या गावापासून काही अंतरावर बोलाविले होते. मात्र, या दरम्यान, एसीबीच्या पथकाने बुधवारी (ता.१५) पिंपळगाव राजा ते मोताळा मार्गावरील फुली फाटा येथे सापळा रचला. यावेळी सचिन इंगळे याला पंचासमक्ष १० हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना रंगेहाथ पकडण्यात आले.