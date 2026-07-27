Facebook Removing Anti-Government Posts?: फेसबुकवर सरकारविरोधी पोस्ट हटविल्या जात आहेत?; युजर्सच्या दाव्याने नवा वाद

नागपूर: केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर आता सरकारविरोधी किंवा राजीनाम्याशी संबंधित पोस्ट फेसबुकवरून अवघ्या काही मिनिटांतच गायब होत असल्याचा दावा अनेक युजर्सनी केला आहे. यामुळे पुन्हा एकदा डिजिटल सेन्सॉरशिप आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर दिल्लीतील जंतरमंतरसह देशातील विविध शहरात जेन-झी तरुणांनी जोरदार जल्लोष केला. .या राजकीय घडामोडीनंतर सोशल मीडियावर संताप आणि आनंदाच्या संमिश्र प्रतिक्रियांचा पूर आला आहे. मात्र, नागपूरमधील एका प्राध्यापकाने आंदोलनावर आधारित सविस्तर लेख फेसबुकवर शेअर केला असता, अवघ्या दुसऱ्याच मिनिटाला तो डिलीट करण्यात आला. सरकारवर टीका करणाऱ्या किंवा राजीनाम्याचे समर्थन करणाऱ्या पोस्ट काही मिनिटांतच प्लॅटफॉर्मवरून हटवल्या जात असल्याचा गंभीर आरोप.Nagpur Loan Waiver: ‘डॅशबोर्ड’च्या जाळ्यात अडकलेय पात्र शेतकरी; कर्जमाफीची आकडेवारी कधी कळणार; ३८ हजार शेतकऱ्यांची माहिती शासनाकडे सादर.तांत्रिक बाजू काय? फेसबुक प्लॅटफॉर्मच्या नियमांनुसार, स्वयंचलित कृत्रिम बुद्धिमत्ता तपासणी, मोठ्या प्रमाणावर वापरकर्त्यांच्या घेतलेल्या तक्रारी किंवा वैध कायदेशीर मागण्यांमुळे अशाप्रकारे पोस्ट हटवली जाऊ शकते. त्यामुळे एखादी पोस्ट केवळ राजकीय दबावामुळेच हटवली गेली, असा सरसकट निष्कर्ष काढता येत नाही. अद्याप मेटा कंपनी किंवा केंद्र सरकारकडून यावर कोणतेही अधिकृत स्पष्टीकरण देण्यात आलेले नाही..Ahilyadevi Holkar Scheme: अहिल्यानगरातील शेतकऱ्यांसाठी मोठी बातमी! १.१६ लाख लाभार्थ्यांची कर्जमाफी यादी जाहीर, १,०९८ कोटींचा लाभ.युजर्स करत आहेत. काहींच्या पोस्ट कम्युनिटी स्टँडर्ड्सचे उल्लंघन केल्याचे कारण दाखवून काढून टाकल्याचे समोर आले आहे, तर काहींच्या पोस्ट आमच्या प्रोफाईलवरून गायब झाल्या नसून इतरांना दिसेनाशा झाल्याचा दावाही केला जात आहे. या संदर्भातील अनेक स्क्रीनशॉट सध्या सोशल मीडियावर जोरदार व्हायरल होत असून, नेटकऱ्यांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.