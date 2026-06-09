Amravati: शेतकरी कर्जमाफी योजनेत त्रुट्याच त्रुट्या; सुधारणा न केल्यास रस्त्यावर उतरून आंदोलन, आमदार बच्चू कडूंचा इशारा

अमरावती: पीककर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांना लागू करण्यात आलेल्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमाफी योजनेत अनेक त्रुट्या असून त्या दुरुस्त करण्याची मागणी विधान परिषदेचे सदस्य बच्चू कडू यांनी केली आहे. त्यानुषंगाने त्यांनी काही मागण्या मांडल्या असून आगामी अधिवेशनात त्यावर आवाज उठविणार आहे. त्या पूर्ण न झाल्यास पुन्हा रस्त्यावर उतरून लढाई लढणार असल्याची माहिती आमदार बच्चू कडू यांनी आज (ता. आठ) झालेल्या पत्रकार परिषदेत दिली..जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेत आयोजित या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी उपाध्यक्ष अभिजित ढेपे, संचालक सुनील वऱ्हाडे, आनंद काळे उपस्थित होते. पुढे बोलताना आमदार कडू म्हणाले की, महात्मा ज्योतिराव फुले कर्जमाफी योजनेत ज्या शेतकऱ्यांना माफी मिळाली ते पुन्हा २०१९ ते २०२५ मध्ये थकीत झाले आहेत.त्यांना ओटीसमध्ये ५० हजार रुपये मंजूर करण्यात आले असून ते फार कमी आहेत. ही रक्कम दोन लाखांपर्यंत वाढविण्यात यावी तसेच या योजनेत त्यावेळी ओटीस नसल्याने दोन लाखांवरील कर्जदारांचे कर्ज माफ झालेले नाही, त्यांचाही सकारात्मक विचार करण्यात यावा..Amravati: कुंपणावरून चित्री गावात एकाच्या ; हत्येचा प्रयत्न, दुसरा जखमी.दोन वर्षे नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपये प्रोत्साहन अनुदान एक लाख करण्यात यावे, विधवा, आत्महत्याग्रस्त महिला, दिव्यांग शेतकरी व मृत खातेदार, अशा खातेदारांना सरसकट माफी देण्यात यावी, २०२७ मधील छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना व २०१९ मधील महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना, या दोन्हींमध्ये पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची रक्कम मिळालेली नाही.त्यामुळे त्यांच्यावरील बोजा कायम असून त्यांची कर्जमाफीची रक्कम त्यांच्या खात्यात जमा करण्यात यावी, नगरपंचायत व मनपा अंतर्गत येणारे नगरसेवक, ग्रा. पं. सदस्य, हंगामी कर्मचारी, कंत्राटी कर्मचारी, सेवा सहकारी संस्थेचे संचालक यांनाही कर्जमाफीचा लाभ देण्यात यावा, अशी मागणी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात आली आहे.या मागण्या अधिवेशनापूर्वीच मान्य करण्याची मागणी असल्याचे नमूद करीत ते म्हणाले, आगामी अधिवेशनात यावर आपण सभागृहात आवाज उठविणार आहे. त्यानंतरही त्या मान्य न झाल्यास नाइलाजाने रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन छेडू, असा इशारा त्यांनी यावेळी दिला..Premium| RBI Repo Rate: रेपोरेट कमी झाला नाही, मग आता एफडी मोडून दुसरीकडे गुंतवणूक करावी का?.१९९६ ते २०२६ कर्जमाफी करावी१९९६ ते २०२६ पर्यंत शासनाने राबविलेल्या कर्जमाफी योजनांमध्ये बऱ्याच शेतकऱ्यांना कर्जमाफी झालेली नाही. सलग चार वेळा कर्जमाफी झाली असून बरेच शेतकरी त्यामध्ये पात्र होत नसून ते थकबाकीदार झाले आहेत. या सर्वांना माफी दिल्यास शासनाला ७५ हजार कोटी रुपये खर्च येऊ शकतो. ही तरतूद केल्यास सर्व जुने थकबाकीदार शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ होऊ शकणार आहेत. त्यासाठी दरवर्षी २५ हजार कोटींची अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात यावी, असा तोडगाही आमदार बच्चू कडू यांनी सुचविला आहे. शासकीय कर्मचाऱ्यांना लागू वित्त आयोगापोटी एक लाख कोटींची तरतूद करता येते, मग शेतकऱ्यांसाठी का नाही, असा सवालही त्यांनी यावेळी उपस्थित केला.बॅंकेच्या आवारात छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारकजिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेच्या आवारात छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे स्मारक उभारण्यात येणार असल्याची घोषणा यावेळी आमदार बच्चू कडू यांनी केली. त्यासाठी आराखडा तयार करण्यात येत असून तीन महिन्यांत त्याचे काम पूर्ण होईल, असेही ते म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.